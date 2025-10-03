Messi lidera lista renovada de la Argentina para amistosos con Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos

BUENOS AIRES, 3 oct (Reuters) - Con el astro Lionel Messi a la cabeza, el seleccionado de fútbol de Argentina anunció el viernes la lista de futbolistas convocados para los próximos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, como preparación para el Mundial 2026.

Messi lidera una nómina renovada con los futbolistas del Palmeiras brasileño, Aníbal Moreno y José Manuel López, el joven defensor de River Plate, Lautaro Rivero, y el meta de Racing Club, Facundo Cambeses.

En la convocatoria del entrenador Lionel Scaloni también se destacan los regresos de Enzo Fernández, del Chelsea inglés, y Marcos Senesi, que se desempeña en el Bournemouth de Inglaterra.

Argentina enfrentará a Venezuela el 10 de octubre en el estadio Hard Rock de Miami, mientras que tres días más tarde jugará con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

A continuación, la lista completa:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra); Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia), Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra) y Facundo Cambeses (Racing Club, Argentina).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (AFC Bournemouth, Inglaterra), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, Francia).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Aníbal Moreno (Palmeiras, Brasil), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Nicolás Paz (Como, Italia), Giovani Lo Celso (Real Betis, España) y Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).

Delanteros: Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Fiorentina, Italia), Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra) y Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia).

(Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Jorge Otaola)