Messi lidera renovada convocatoria argentina para partidos con Venezuela y Ecuador en eliminatorias

BUENOS AIRES, 18 ago (Reuters) - El seleccionado de Argentina anunció el lunes una lista de 31 futbolistas liderada por el astro Lionel Messi y con varias caras nuevas para los partidos ante Venezuela y Ecuador por la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026.

Además del capitán Messi, en la nómina destacan algunos jóvenes talentos argentinos, caso el delantero del Manchester City Claudio Echeverri, el mediocampista del Porto Alan Varela y el reciente refuerzo de Real Madrid Franco Mastantuono.

El entrenador Lionel Scaloni también sorprendió a la prensa local con la citación por primera vez del centrodelantero José Manuel López, del Palmeiras brasileño.

En las dos últimas jornadas de la competencia, Argentina enfrentará el 4 de septiembre a Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires y visitará cinco días después a Ecuador en la ciudad de Guayaquil.

La "albiceleste", que clasificó varias jornadas atrás al Mundial, lidera la eliminatoria con 35 puntos, 10 de diferencia con los escoltas Ecuador y Brasil.

A continuación, la lista de los 31 jugadores convocados: Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal, España), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, Francia), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (AFC Bournemouth, Inglaterra) y Facundo Medina (Olympique de Marsella). Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen, Alemania), Alan Varela (Porto, Portugal), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como, Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Giovani Lo Celso (Real Betis, España) y Valentín Carboni (Genoa, Italia). Delanteros: Claudio Echeverri (Manchester City, Inglaterra), Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres, México), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus, Italia), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia) y José Manuel López (Palmeiras, Brasil). (Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Javier Leira)