Messi no descarta jugar el Mundial pese a las dudas sobre su edad y su estado físico

28 oct (Reuters) - Lionel Messi, que sigue aspirando a la gloria internacional tras casi dos décadas de carrera, afirma que espera jugar en la Copa Mundial de 2026 en Norteamérica, aunque reconoce que su edad y su estado físico determinarán su papel en la defensa del título obtenido por Argentina en 2022.

El genial futbolista argentino tiene su contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer hasta 2028, dando a entender que aún no plantea su retiro a pesar de cumplir 39 años el próximo mes de junio.

En declaraciones a NBC News, el ocho veces ganador del Balón de Oro dijo que se tomará un tiempo el año que viene para evaluar su estado físico antes de decidir si jugará el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

"La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy", dijo el capitán argentino en la entrevista publicada el lunes.

"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión".

"Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección".

Messi ha disfrutado de una carrera profesional de más de 20 años, debutando con el Barcelona con solo 17 años en 2004 antes de jugar en el Paris Saint-Germain y fichar por el Inter Miami en 2023. Messi ha despertado un nuevo interés en la liga estadounidense en un momento crucial para el fútbol en Norteamérica, antes de que se celebre la Copa Mundial del año que viene.

Aunque Messi ha acumulado innumerables galardones individuales y en su club, el éxito internacional le había sido esquivo hasta que se proclamó campeón de la Copa América 2021 y derrotó a Francia por 4-2 en la tanda de penales para ganar la Copa Mundial de 2022 en Qatar.

"Ganar el Mundial era el sueño de mi vida", dijo Messi sobre la victoria.

"También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo con el Barcelona. Creo que ese es el sueño de todo jugador: ser campeón del mundo".

Messi ha jugado 195 partidos y ha marcado la cifra récord de 114 goles con su selección. Su regreso para la Copa Mundial de 2026 supondría su sexta participación en el torneo. (Información de Janina Nuño Ríos en Ciudad de México; edición de Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)