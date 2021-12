Messi: "No me importa si soy el mejor del mundo"

El jugador del Paris Saint-Germain Lionel Messi asegur贸 que no est谩 preocupado por si es considerado "el mejor del mundo" despu茅s de recibir esta semana el s茅ptimo 'Bal贸n de Oro' de su carrera, adem谩s de rechazar cualquier comparaci贸n con el fallecido Diego Armando Maradona.

"No me importa si soy el mejor del mundo o no. Ser considerado entre los m谩s grandes de la historia ya es m谩s que suficiente", indic贸 Messi en declaraciones a 'France Football'. "Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea", a帽adi贸 el argentino, que "jam谩s hubiera imaginado" ganar siete Balones de Oro.

En este sentido, Messi dijo algo habitual en su forma de ser. "Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqu茅 serlo", a帽adi贸 el flamante futbolista del PSG, que nunca olvida sus or铆genes antes de triunfar en el mundo del f煤tbol. "Yo vengo de una familia obrera, crec铆 con estos valores".

Preguntado por la eterna comparaci贸n con Maradona, el excul茅 fue rotundo. "No. Sinceramente nunca me he comparado con Diego, absolutamente nunca. Nunca prest茅 atenci贸n a esas comparaciones", manifest贸 Messi, que reconoci贸 que "algunas cr铆ticas" le "molestaron" en tiempos pasados. "Pas茅 malos momentos en la selecci贸n, realmente, pero no por estas razones".

"Me llegan a menudo cosas que me enfadan de las cr铆ticas, pero se quedan en el vestuario. Deben quedarse ah铆, en lo privado. Es la intimidad lo que hace la fuerza del grupo, adem谩s del hecho que podamos cabrearnos y decirnos a la cara las cosas que pueden mejorar. Esto puede pasarme a m铆 o a otros jugadores", agreg贸 el '10'.

Precisamente Messi, que luce el dorsal 30 en el PSG, explic贸 los motivos de haber cambiado el n煤mero. "Neymar me lo ofreci贸. Fue un gesto extraordinario por querer darme ese n煤mero aunque era suyo y me pareci贸 justo que se lo quedara. Me qued茅 con el 30, que tambi茅n me gusta", finaliz贸.