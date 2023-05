Messi no tiene "absolutamente nada" con ningún club, afirma su padre

El padre y representante de Lionel Messi, Jorge Messi, rechazó este martes que el jugador del París Saint-Germain tenga "absolutamente nada" con ningún club de cara al próximo año, después de que una fuente afirmase a la AFP que la estrella argentina había fichado por un equipo saudita.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG", escribió Jorge Messi en su cuenta oficial de Instagram.

"Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión", añadió.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado ni pactado. Y no lo habrá hasta que no termine la temporada", insistió el padre de la estrella argentina.

La reacción de Jorge Messi llega después de que en la mañana de este martes una fuente cercana a las negociaciones afirmara a la AFP que había "un acuerdo cerrado" para que el capitán argentino jugara la próxima temporada en Arabia Saudita.

"El contrato es excepcional. Es enorme", añadió, sin revelar el nombre del club que se haría con los servicios del campeón del mundo argentino.

Varios medios informaron estos últimos días de una oferta desorbitante del Al-Hilal, valorada en 400 millones de euros (hacia 440 millones de dólares) al año para convencer a Messi y recrear la mítica rivalidad con Cristiano Ronaldo, que juega en el rival Al-Nassr, cuando ambos jugadores militaban en la Liga española.

El padre de Messi considera "una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses".

"Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruinen sus 'noticias'", insistió Jorge Messi.

