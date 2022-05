Messi quiere "revertir la situación" en psg, con "ganas de volver a ganar" la liga de campeones

BUENOS AIRES, 30 mayo (Reuters) - El astro del fútbol Lionel Messi dijo el lunes que la próxima temporada con su club Paris Saint Germain "va a ser diferente" y que se encuentra preparado para "revertir la situación" y volver a ganar la Liga de Campeones de Europa, tras las críticas de la prensa y los aficionados de Francia en varios partidos.

"Me quedé con la sensación de haber cambiado de club y que no me haya ido bien. Pienso en revertir la situación. Este año va a ser diferente, estoy preparado para lo que se venga. Ya conozco el club, la ciudad y los compañeros. Va a ser diferente", dijo Messi en la televisión argentina.

"Las críticas fueron algo nuevo para mí, nunca me había pasado en Barcelona, sino todo lo contrario. Es entendible la situación de la gente y el enojo, por los jugadores que teníamos y el equipo que éramos", agregó.

En su primera temporada en el PSG, Messi ganó con su equipo la liga local pero quedó eliminado ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones tras haber estado en ventaja hasta los 61 minutos del partido de vuelta en España.

"Lo del Real Madrid nos mató, a mí y a todo el vestuario. Teníamos mucha ilusión. Me dan ganas de volver a ganar, de estar ahí, pero no siempre el mejor gana la Champions. No le quito mérito al Real Madrid, no era el mejor de esta competencia y sin embargo les ganó a todos", indicó Messi.

El delantero de 34 años señaló además que "fue un año duro", porque no resultó sencilla la adaptación a un nuevo club y otro país, "después de estar toda la vida en un lugar, yo no quería irme".

"Cuando había pasado la adaptación me agarró Covid y me dejó secuelas en los pulmones, estuve un mes y medio sin poder correr. Arranqué antes y me terminó perjudicando. Después pasó lo del Real Madrid y eso nos mató, a mí y a todos. Teníamos mucha ilusión", dijo.

Messi jugará el miércoles con el seleccionado argentino ante Italia en la final entre el campeón de América y el de Europa en el estadio de Wembley, en Inglaterra, como parte de la preparación de su equipo rumbo al Mundial de Qatar.

"La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas, y no sé. Pienso en éste y después veré. Nunca pensaba jugar en otro lugar que no fuera Barcelona y me tuve que ir de un día para el otro. Esto es muy cambiante, pero sinceramente me parece muy difícil jugar otro", cerró. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Javier Leira)