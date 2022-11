Messi: "España es lo que quiere Luis Enrique"

El internacional argentino Leo Messi ha asegurado que en la selección española de fútbol se "reconoce" el estilo de Luis Enrique, además de explicar que 'la Roja' "tiene claro a lo que juega" a pesar de ser "muy joven", y cree que va a ser "protagonista" en sus partidos en el Mundial de Catar.

"Se reconoce muchísimo su equipo, esta selección es de él. Yo, que lo conocí y trabajé con él, sé lo que es y te das cuenta de que es lo que quiere él", señaló en una extensa entrevista al programa 'Universo Valdano' de Movistar+. "Es una selección muy joven pero tiene claro a lo que juega, que saca la pelota. Los jugadores van a ser protagonistas sea cual sea el rival", añadió.

El exdelantero azulgrana afirmó también que tuvo "una relación espectacular" con el técnico asturiano durante la etapa de este en el FC Barcelona. "Con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta el último día. Cuando nos dijo que quería irse, nosotros le pedimos que se quedase, que no se fuese, que estábamos bien a pesar de haber quedado eliminados con la Juventus. Fue una parte de mi carrera muy importante, como la de Guardiola", subrayó.

En este sentido, restó importancia al famoso enfado entre ambos en un partido en Anoeta. "Volvía de Argentina después de vacaciones y jugábamos a principios de enero. Terminé yendo al banco y tuvimos una discusión que nos duró un tiempito. Soy una persona que reacciona como reacciona, no me controlo nada y al segundo me arrepiento de no haberlo pensado más. Soy así, nunca fui un falso. Me equivoqué miles de veces y me voy a seguir equivocando", indicó.

Respecto al Barça del sextete, Messi recalcó la importancia de Pep Guardiola en todo lo sucedido. "Fue una etapa extraordinaria porque se dio todo: que viene Guardiola con lo que nos enseñó, una generación de jugadores única... Era impresionante ir a jugar a cualquier lado sabiendo que íbamos a ganar a quien fuese, y de la manera que lo hacíamos. Tuvimos derrotas dolorosas, pero teníamos confianza. Si de algo me arrepiento en esa época es de no haberlo disfrutado más, del día a día, de cada entrenamiento...", confesó.

"Lo hacíamos tan fácil y era tan natural... Con el paso del tiempo te das cuenta de que fue algo único. Guardiola le hizo mucho mal al fútbol, ¡porque parecía tan fácil! Te das cuenta de lo que hicimos. Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos", continuó. "Guardiola era algo especial. Luis Enrique es muy similar, sobre todo en la manera de preparar los partidos; tenía más o menos la misma filosofía", prosiguió.

En otro orden de cosas, el exazulgrana señaló el Trofeo Joan Gamper de 2005 como el partido que le dio a conocer al gran público y también al propio FC Barcelona. "Ese Gamper cambió la imagen del club hacia mí", dijo, antes de hablar del recibimiento de jugadores como Ronaldinho o Deco. "Ronaldinho, Deco, Silvinho, Motta, la gente de la casa como Xavi,, Iniesta, Valdés, Puyol... Me adoptaron como a uno más. La manera de tratarme desde el primer día fue espectacular", afirmó.

También habló de sus primeros contactos con la albiceleste. "Me acuerdo que le decía a mi papá 'tenemos que hacer algo para que sepan que estoy acá'. En el torneo Sub-17, en el que Argentina pierde con España, el técnico le preguntó a Cesc Fàbregas, que marcó dos goles, por mí. De esa forma llegué a que me conocieran en Argentina y fui a dos amistosos", relató.

Además, recordó los peores momentos con Argentina. "Si bien siempre sentí el cariño de una gran parte de argentinos, otra me cuestionó; la gente opinaba sobre todo lo que hacía. En 2006 yo no había jugado con Alemania y ya me empezaron a criticar; en un momento estaba el partido parado, me até un botín y se quedaron conmigo. Ahí ya me empezaron a pegar. 2007 fue muy bueno, pero perdimos la final de la Copa América ante Brasil", rememoró, antes de recordar sus lágrimas tras conquistar la Copa América 2021. "Fueron tantos años, tantas decepciones y finales perdidas...", manifestó.

Europa Press