Messi: "Había que ganar, cuando nos calmamos volvimos a ser nosotros"

El capitán de la selección de Argentina, Leo Messi, se mostró aliviado después del triunfo (2-0) sobre México este sábado bajo la amenaza de quedar fuera del Mundial de Catar si perdían esta segunda jornada, una victoria obligada que llegó cuando se calmaron.

"Sabíamos que teníamos que jugarlo de esta manera, era un partido muy complicado para levantarlo porque México te juega bien. Tiene un gran técnico, te maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad, y el segundo, cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser lo que somos nosotros. Con el resultado, la euforia, la necesidad, se hizo el partido como se hizo", dijo.

El '10' confesó en declaraciones a Gol Mundial tras el encuentro la presión por estar durante muchos minutos a un gol de quedar fuera de la Copa del Mundo. "Había que ganar para acomodarnos. Hoy había que ganar, hoy arrancaba otro Mundial para nosotros y lo pudimos hacer", afirmó un Messi que hizo el 1-0 en el 64'.

Por otro lado, el líder de la albiceleste se refirió a la derrota en el debut ante Arabia Saudí. "Nos costó mucho el primer partido. Normal porque hay mucho condicionante en el primer partido, mucho chico que juega su primer Mundial, el horario, no son excusas, pero no salimos como debíamos salir, con todo fueron dos jugadas aisladas las que nos hicieron perder el partido", afirmó.

"No podemos bajar los brazos, tenemos todo finales, no podemos fallar. La respuesta de la gente iba a ser así y nosotros también cumplimos, llevamos mucho tiempo de la mano y así se consiguieron cosas muy lindas", añadió pensando en Polonia.

Por otro lado, Messi se mostró sorprendido por los rumores sobre su estado físico, que casi se convierten en realidad. "No sé por qué se dijeron tantas cosas, el otro día se habló del tobillo y no tenía nada, y al final me dolía de verdad. Estaba bien, entrené normal, nunca solo, hoy hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer", zanjó.

Europa Press