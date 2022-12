Messi: "La final del domingo será mi último partido en un Mundial"

El capitán de la selección de Argentina, Leo Messi, se mostró este martes emocionado, tras el pase de su selección a la final del Mundial de Catar, después de vencer (3-0) a Croacia, al mismo tiempo que confesó que la final que se disputará este domingo (16.00 horas) será su "último partido" en una Copa del Mundo.

"Estoy orgulloso de poder terminar mi viaje mundialista jugando esta final. Es emocionante lo que estoy viviendo. El domingo será mi último partido en un Mundial", señaló el '10' en zona mixta tras la semifinal ante Croacia.

El crack argentino argumentó que "pasarán muchos años hasta el próximo" torneo, lo que le hace pensar que "no pueda hacerlo". "Así que espero poder terminar de la mejor manera", deseó.

"Estoy disfrutando mucho todo. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Hemos hecho un gran sacrificio. El último partido que jugamos fue con prórroga. Estábamos cansados, pero el grupo cogió fuerza. Estoy muy feliz, a lo largo de esta Copa del Mundo me he divertido mucho y, por suerte, pude ayudar al grupo a conseguirlo", agregó el delantero, que este martes superó a Gabriel Batistuta como máximo goleador (11) argentino en Mundiales.

Sobre el encuentro, Messi insistió en que estaban "confiados" en "sacar adelante el partido", aunque les tocara "empezar perdiendo". "Este grupo es una locura. Lo hicimos y vamos a jugar una final más", señaló el jugador en declaraciones a los micrófonos de la organización.

El '10' argentino quiso dedicarle el triunfo a toda a la afición, pero en especial a su familia. "Me acuerdo de mi familia, que es lo máximo para mí, la que me acompañó siempre, en las buenas y en las malas. Hoy nos toca vivir una espectacular", expresó.

"Me han pasado muchas cosas por la cabeza, es muy emocionante. Ver a esta gente y a la familia animar durante todo el Mundial ha sido algo increíble. Vamos jugar el último partido que es lo que queríamos", indicó.

Posteriormente, en rueda de prensa, el de Rosario reflexionó sobre la sorprendente derrota ante Arabia Saudí en el primer partido y reconoció que Argentina supo canalizar su decepción. "Diría que el primer partido fue un golpe duro para todos nosotros, porque llevábamos 36 partidos invictos. Empezar así fue un golpe duro", destacó.

"No pensábamos que íbamos a perder con Arabia Saudí. Era una prueba de fuego, pero hemos demostrado lo fuertes que somos. Ha sido muy difícil lo que hemos hecho, porque cada partido ha sido una final y esto conlleva una carga mental. Éramos conscientes de que si no ganábamos entonces todo sería más complicado", apuntó.

"Hemos jugado cinco finales y, por suerte, hemos podido ganarlas. Espero que ocurra lo mismo en la final. Internamente estábamos seguros de que lo conseguiríamos, porque sabemos de lo que somos capaces. Sí, perdimos el primer partido por pequeños detalles, pero eso nos ayudó a ser más fuertes y a crecer en el torneo e internamente como equipo", añadió.

Además, Messi reconoció que la inteligencia y la voluntad de "sufrir" de la Albiceleste fueron claves para ir superando rivales. "Yo diría que este plantel, más allá de las virtudes colectivas, es muy inteligente y sabio. Es algo que dijo el entrenador antes, es un plantel muy inteligente. Sabemos cuando sufrir, cuando presionar, sabemos leer los partidos, sabemos que hacer en cada momento, como ganar", concluyó.

Europa Press