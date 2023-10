"Haaland y Mbappé van a ofrecer una pelea hermosa durante muchos años"

MADRID, 30 Oct. 2023 (Europa Press) -

El delantero argentino Leo Messi, que este lunes ha recibido en París su octavo Balón de Oro, ha asegurado que desconoce si es "poco o mucho" lo que le queda jugando al fútbol, pero sea lo que sea tratará de "seguir disfrutando", y prevé "una pelea hermosa" entre el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé por el galardón que premia al mejor jugador del mundo.

"Lo comparto con mis compañeros de selección, porque este premio viene de la mano de lo conseguido con Argentina. Hoy estamos aquí en representación de todos. Esto es un regalo para todo el grupo, para todo el cuerpo técnico y para toda Argentina", señaló tras recoger el premio durante la gala.

Además, dio las gracias a todos los aficionados que desearon que pudiese cumplir su sueño de ganar el Mundial. "Quiero hacer una mención especial a la gente que deseó que yo saliese campeón del mundo, el único sueño que me faltaba. Fue muy especial que mucha gente de diferentes nacionalidades quisiese que Argentina fuese campeona del mundo", subrayó.

También se acordó de su familia, "la que está en Argentina y la que está en Miami", así como de sus seres más cercanos. "A mi mujer y a mis hijos les agradezco que me hayan acompañado en mi carrera, por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado a cumplir mi sueño. Sin ustedes no hubiese sido posible", indicó.

"Nunca imaginé tener la carrera que tuve, haber conseguido todo en el fútbol. Como hablaba Aitana -Bonmatí-, tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia, y eso hace que todo sea más fácil. Tuve derrotas duras con la selección argentina, donde pasé muchos malos momentos, y nunca bajé los brazos. Estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento", destacó.

"No sé si es mucho o poco lo que me queda, pero después de la carrera que tuve lo único que me queda es seguir disfrutándolo. Mientras esté bien físicamente voy a seguir compitiendo, ojalá sea muchísimo tiempo", añadió.

Respecto a la consecución de su octavo trofeo, explicó que tanto este como los siete anteriores "son especiales". "Los premios importantes son los premios colectivos. Vemos muchos jugadores del City, que tuvieron un grandísimo año, y son el mejor equipo a día de hoy", manifestó.

En otro orden de cosas, el atacante argentino aventuró "una pelea hermosa durante muchísimo tiempo" entre el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé. "Los dos se merecen el premio", explicó.

"No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian, que han tenido un año increíble; no tengo dudas de que en los próximos años se van a hacer con este premio. Viendo los jóvenes que hay aquí esta noche, sé que voy a disfrutar del fútbol durante muchos años más", continuó.

Por último, Messi tuvo un recuerdo especial para Diego Armando Maradona. "Hoy es el cumpleaños de Diego, y no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños que rodeado de jugadores, de técnicos y de gente a la que le gusta el fútbol. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos", deseó.