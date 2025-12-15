Messi: Refuerzan operativo de seguridad en Nueva Delhi

Las autoridades locales reforzaron el operativo de seguridad para custodiar a Messi luego del caos registrado el pasado sábado 13 en Calcuta, otra de las ciudades que el astro argentino visitó durante su gira por India al igual que Hyderabad y Bombay.

Según la cadena NDTV, Messi y la delegación que lo acompaña reservaron una planta entera del exclusivo y céntrico Leela Palace, donde serán organizadas reuniones presenciales, a puertas cerradas, para personalidades e industriales, con un coste de 93.000 euros.

Messi también se reunirá con el presidente del Tribunal Supremo y varios parlamentarios, y asistirá a un evento en el estadio, donde se reunirá con representantes de la Academia Minerva, que ya ha ganado tres trofeos juveniles. (ANSA).