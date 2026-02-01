Messi roza su primer gol del año de Mundial en amistoso en Colombia

Lionel Messi rozó su primer gol del año el sábado en un encuentro amistoso disputado en Colombia ante el local Atlético Nacional, segunda escala de una gira en Latinoamérica con Inter Miami a menos de cinco meses del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026

El capitán de la selección campeona del mundo hizo vibrar a miles de fanáticos en el partido que su equipo ganó 2-1 ante el Verdolaga, dos veces campeón de la Copa Libertadores, en la ciudad de Medellín (noroeste)

La Pulga, de 38 años, fue determinante para el empate con un tiro desde fuera del área que pegó en el palo y fue aprovechado en el rebote por el artillero uruguayo Luis Suárez

Elkin Rivero marcó un autogol para darle la victoria al Inter Miami al final del partido, al que los hinchas también asistieron con camisetas albicelestes y del Barcelona español

Atlético Nacional había abierto el marcador con tanto de su promesa Juan Manuel Rengifo

Messi, que fue sustituido a los 75', suma minutos en el inicio del año con miras a su primer partido en el Mundial 2026, el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, Estados Unidos. Luego Argentina enfrentará a Jordania y Austria, que completan el Grupo J

Antes de iniciar el 21 de febrero la defensa del título de la MLS, Inter Miami realiza una gira por Perú, Colombia, Ecuador y Puerto Rico

"La idea es ir mejorando semana a semana, ir compitiendo", dijo al canal Win Sports su entrenador, el argentino Javier Mascherano

La parada en la segunda ciudad más poblada de Colombia, a casi 1.500 metros sobre el nivel del mar, será la única en los Andes

El fin de semana pasado, Las Garzas perdieron 3-0 ante Alianza Lima en la capital peruana con la presencia en la cancha de Messi, Suárez y el también campeón mundial argentino Rodrigo de Paul

El próximo sábado se medirán ante Barcelona de Guayaquil en el puerto ecuatoriano

Por último, cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano Independiente del Valle

Messi disputó en septiembre sus últimos partidos por las eliminatorias sudamericanas, por lo que esta gira es probablemente la última vez que juegue como profesional en estos países