Messi: Se accidentó su hermana

Lo informó la familia al explicar que la situación obligó a postergar la boda de la joven, prevista para el 3 de [mes] en la ciudad de Rosario, con Julián Arellano, integrante del cuerpo técnico del equipo Sub-19 de Inter de Miami, franquicia campeona de la MLS en la que milita el campeón mundial.

Según el relato de su madre, Celia Cuccittini, y reportes periodísticos, la joven se descompensó mientras manejaba, perdió el control de su vehículo y chocó contra una pared.

Tras el impacto fue asistida y trasladada a un hospital, donde confirmaron que sufrió fracturas en dos vértebras, lesiones en el talón y la muñeca, y quemaduras que requieren atención especializada.

La familia confirmó que está fuera de peligro, pero enfrenta un prolongado proceso de recuperación y rehabilitación, que ya inició en su ciudad natal de Rosario, acompañada de sus seres queridos. (ANSA).