El astro argentino del fútbol Lionel Messi se justificó con los aficionados chinos luego de la polémica por su ausencia en un partido de pretemporada que el Inter Miami disputó en Hong Kong, según un video que publicó en la red social china Weibo.

"He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong, por eso decidí hacer este video para dar la explicación de lo que realmente es y no tener que leer cosas falsas", dijo Messi.

El capitán de la selección campeona del mundo fue abucheado después de no participar del partido, lo que provocó el enojo de los aficionados que pagaron hasta 4.800 dólares de Hong Kong (unos 500 dólares estadounidenses) para verlo jugar.

"Como todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos", dijo Messi. "Escuché que no había querido jugar por temas políticos y nada que ver, si hubiese sido así directamente no hubiera viajado", agregó.

El '10' subrayó que desde los inicios de su carrera futbolística la relación con China "fue muy linda y muy cercana".

"He hecho muchísimas cosas con China, tanto entrevistas como juegos, partidos, eventos y muchísimos partidos que me tocó vivir tanto con Barcelona como con la Selección" argentina, dijo.

Los aficionados chinos reaccionaron rápidamente en la red Weibo a los comentarios de Messi, algunos de ellos expresando su apoyo al futbolista.

"Creo que el jugador al que siempre he amado nunca miraría a sus aficionados con algún tipo de prejuicio", escribió un simpatizante. "Él siempre valora a cada aficionado".

"Todavía no entiendo cómo un jugador tan supremo, el más grande de todos los tiempos, puede ser vilipendiado en redes al punto de considerar que no ama a China solo por no jugar un partido amistoso", escribió otro.

- Estaba lesionado -

Otros, en cambio, no quedaron tan convencidos.

"Parece que todavía le cuesta pedir perdón", escribió un aficionado en Weibo.

"Olvídelo. Vaya a Japón y beba agua de alcantarilla", publicó otro.

Messi reiteró que la razón por la que no jugó fue un tema físico.

"Es tan simple como lo dije en la conferencia de prensa que hice: tenía una inflamación en el aductor y no podía participar", aseguró.

También relató que intentó "hacer un esfuerzo", pero que la dolencia le impidió entrar al juego. "Hice lo que pude", sostuvo.

"Intenté entrenar y hacer un esfuerzo el día anterior (...) Pero la verdad no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgos de ir a peor", se disculpó.

Tres días después del partido en Hong Kong, Messi jugó media hora en un amistoso en Japón, lo que contribuyó a la ira de los aficionados chinos.

"Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir mejorando físicamente por todo lo que se me viene ahora, porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente", continuó antes de despedirse con "un abrazo a China".

De regreso a Miami tras la gira asiática, Messi se concentra en el inicio de la campaña de la liga norteamericana (MLS) que arrancará este miércoles.

