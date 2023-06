messi seguirá su carrera en el inter miami de la mls tras abandonar el psg

(Actualiza con detalles, citas; agrega procedencia y autor)

Por Rory Carroll

LOS ÁNGELES, 7 jun (Reuters) - Lionel Messi anunció que tiene la intención de fichar por el Inter de Miami de la Major Soccer League como agente libre, tras no renovar su contrato con el París Saint Germain francés y descartar una suculenta oferta de la liga de Arabia Saudita.

Messi, que jugó su último partido con el PSG el pasado fin de semana, también fue vinculado con un posible regreso al Fútbol Club Barcelona, pero la escuadra española ha tenido las manos atadas debido a las reglas del juego limpio financiero de LaLiga.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo Messi en una entrevista con los diarios Mundo Deportivo y Sport publicadas el miércoles.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver (al Barcelona), pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", agregó.

La ida a Miami marcará la primera vez que el argentino de 35 años jugará fuera de Europa desde que ingresó en la academia del Barça a los 13 años y se convirtió en el máximo goleador de la historia del equipo azulgrana con 672 goles.

Messi, que llevó a Argentina a la gloria en el Mundial de Qatar en diciembre y ha ganado un récord de siete Balones de Oro, conquistó el título de la Ligue 1 en sus dos temporadas con el PSG, así como la Supercopa de Francia en 2022.

El delantero también fue vinculado con el Al-Hilal saudita tras recibir una oferta formal.

El país del Golfo Pérsico ha estado buscando atraer a los jugadores más importantes del fútbol a su liga y tuvo éxito al convencer al delantero portugués Cristiano Ronaldo para que fichara por el Al Nassr poco después del Mundial. El delantero francés Karim Benzema fichó esta semana por el Al Ittihad.

"Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí", dijo Messi sobre su paso por el PSG. "Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día (...) Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona".

"Después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad", agregó.

La MLS confirmó la noticia con un tuit en el que dio la bienvenida a Messi.

El Inter de Miami es copropiedad del excapitán de la selección inglesa David Beckham, que fue una de las primeras grandes estrellas europeas en trasladarse a Estados Unidos para jugar en la MLS, ganando dos veces la Copa MLS con Los Ángeles Galaxy. (Reporte de Reuters. Editado en español por Javier Leira)

