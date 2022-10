Messi: "Seguramente sea mi último Mundial"

El delantero argentino Leo Messi reconoce cierta "ansiedad" y "nervios" por el Mundial de Catar 2022 que comienza en mes y medio, el cual ve como su última oportunidad de ser campeón del mundo ya que "seguramente" sea el último de su carrera.

"Seguramente este sea mi último Mundial", dijo en una entrevista a STAR + publicaba este jueves. El jugador del PSG confesó que será su última oportunidad de llevar a Argentina a la cima que no saborea desde 1986. "Hay ansiedad, nervios por el Mundial. Es el último y por cómo nos va a ir. No vemos la hora de que llegue, pero está el cagazo de que nos vaya bien", apuntó.

El capitán de Argentina habló así de la presión que tienen por hacer un buen papel, favorita "como siempre" sobre el papel, en busca de la tercera estrella. Messi, de 35 años, confió en las opciones de la albiceleste de salir campeón. "Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte", afirmó el siete veces ganador del Balón de Oro.

"Puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba. No sé si somos los grandes candidatos, pero Argentina es candidato siempre, por su historia y lo que significa. Pero no somos los máximos favoritos, hay otras selecciones que están por encima de nosotros", añadió.

El jugador del PSG apuntó a que llegará en un momento ideal al torneo que arranca el 20 de noviembre, donde Argentina comparte el Grupo C con Arabia Saudí, México y Polonia. "Me siento bien, físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión", terminó.

Europa Press