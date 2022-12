Messi, sobre Mateu Lahoz: "La FIFA no puede poner un árbitro así porque no está a la altura"

"No era para que fuéramos a la prórroga y mucho menos a penaltis"

El capitán de la selección de Argentina, Leo Messi, se mostró este viernes "feliz" por el pase de su selección a semifinales del Mundial de Catar, tras ganar a Países Bajos en la tanda de penaltis, al mismo tiempo que criticó duramente al colegiado español Mateu Lahoz, por "no estar a la altura" de unos cuartos de final de una cita mundialista.

"Creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro porque luego te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que había con él. La FIFA no puede poner un árbitro así, porque no está a la altura", señaló el jugador en declaraciones a Gol Mundial, recogidas por Europa Press.

El argentino analizó el partido y reconoció que su equipo no mereció jugar la prórroga y mucho menos los penaltis. "No era para que fuéramos a la prórroga y muchos menos a penaltis. Sufrimos demasiado, pero bueno, son unos cuartos del Mundial. Sufrimos cuando tuvimos que hacerlo y al final pasamos", expresó.

Messi reconoció que necesitaban esta "alegría". "Demostramos partido a partido que sabemos jugar con la misma intensidad y ganas, que queremos ser protagonistas y que entendemos los momentos del partido. Estamos muy ilusionados y necesitábamos esta alegría para nosotros y para esta gente que nos acompaña", indicó.

Además el '10' argentino alabó la figura del 'Dibu' Martínez, tras detener los dos primeros penaltis de la tanda. "No teníamos dudas del 'Dibu', sabíamos que teníamos ventaja con él en los penaltis y así lo demostró, es muy bueno", reconoció.

Por último, el atacante analizó a su próximo rival en semifinales. "El partido de semifinales va a ser durísimo. Croacia demostró que es una selección grande, le jugó de igual a igual a Brasil. Tiene jugadores muy buenos y un equipo que viene trabajando con el mismo técnico desde hace mucho, va a ser duro", concluyó.

