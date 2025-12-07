Messi supera a Müller y lleva al Inter Miami a su primer título de la MLS

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Thomas Müller ha sacado la mejor parte a menudo en su larga rivalidad con Lionel Messi.

La estrella alemana ha salido victoriosa en siete de los diez enfrentamientos directos contra el crack argentino, y sus equipos han eliminado dos veces a Messi y Argentina en la Copa del Mundo.

Pero el sábado, en el último enfrentamiento destacado entre los dos astros, llegó el turno de que Messi festejara.

La superestrella argentina culminó su tercera temporada en la MLS con el 47º trofeo de su carrera, guiando al Inter Miami a una victoria por 3-1 sobre los Whitecaps de Vancouver, donde milita Müller, en la final de la MLS.

“Mucha felicidad, era uno de los objetivos cuando llegamos acá (hace tres años). Pudimos conseguir la Leagues Cup apenas llegamos", valoró Messi. “Este año hicimos un gran año, competimos en todas las competiciones en las que nos tocó jugar, llegamos a una final de Leagues Cup nuevamente, jugamos una semifinal de la Concachampions. El año pasado salimos primeros del campeonato y lamentablemente quedamos fuera en la primera ronda y, bueno, este año era uno de los objetivos, poder ganar la MLS”.

Messi preparó el gol de la ventaja —un pase a su compatriota Rodrigo De Paul a los 72 minutos. Añadió otra asistencia en el tiempo de descuento para darle al Inter Miami su primer campeonato en la historia del club.

“El equipo hizo un esfuerzo muy grande. un año muy largo, con muchísimos partidos y estuvo a la altura durante todo el año”, añadió Messi.

Tanto Messi como Müller ya habían asegurado su legado en el fútbol mucho antes del partido del sábado. Cada uno es ganador de la Copa del Mundo y de la Liga de Campeones. Y ambos se han coronado en el Mundial de Clubes.

Llegaron a la MLS con objetivos similares: añadir un título de liga a su ya repleta currícula. Y aunque tenían poco que demostrar en sus carreras, era evidente cuánto significaba para ambos veteranos la oportunidad de levantar la MLS Cup.

Müller, quien lideró a Alemania en una victoria frente a Messi y Argentina en la final de la Copa del Mundo de 2014 y en los cuartos de final del Mundial de 2010, golpeó el césped con frustración en un momento del partido, en el que Vancouver iba perdiendo 1-0 tras un autogol temprano antes de empatar a los 60.

Durante la ceremonia de entrega del trofeo, Müller sonrió, aplaudió y levantó el pulgar mientras Messi era coronado como el jugador más valioso del partido.

“Cuando te esfuerzas por algo, duele aún más si no lo consigues,” dijo el entrenador de Vancouver, Jesper Sørensen. “Le dije al equipo que nunca hemos sido soñadores. Creo que Thomas lo dijo cuando llegó. Somos trabajadores. Trabajamos duro hoy. Tuvimos el partido 1-1 donde lo queríamos. ... Luego cometimos un error y el balón cayó para Messi. Y él hizo un pase muy, muy bueno para Rodrigo”.

El partido terminó con los compañeros de Messi saltando a sus brazos.

Jordi Alba, quien se retira junto con su compatriota español Sergio Busquets, rompió en llanto y cayó al suelo, mientras la realidad de marcharse como campeón comenzaba a asimilarse.

“Feliz por lo que conseguimos, por ellos, que terminen su carrera de esta manera, es muy lindo para todos. Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, los dos entre los grandes de la historia... Hoy termina algo muy hermoso para ellos, algo a lo que dedicaron toda su vida,” dijo Messi. ”Y nada, a partir de ahora empieza otra vida. Les deseo lo mejor porque son dos amigos a los que quiero mucho".

Messi, con su nueva medalla colgando de su cuello, abrazó a los copropietarios del Inter Miami, Jorge Mas y David Beckham, quienes trajeron al ocho veces ganador del Balón de Oro cuando el Inter Miami estaba cerca del fondo de la liga y enfrentaba una empinada subida hacia la cima.

“Estoy muy feliz por él,” dijo el entrenador de primer año del Inter Miami, Javier Mascherano. “Estoy muy feliz por la temporada que jugó. ... Para él fue muy, muy especial y muy importante ganar este trofeo. Vino aquí para ganar este trofeo.”

