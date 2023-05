Messi, suspendido 2 semanas por su viaje a Arabia

PARÍS (AP) — El Paris Saint-Germain suspendió a Lionel Messi dos semanas luego que el campeón mundial viajó sin autorización a Arabia Saudí, dijo el martes una persona enterada de la situación.

La persona que habló con The Associated Press no especificó la duración del castigo, aunque la prensa francesa informó que serían dos semanas. La fuente habló a condición de permanecer en el anonimato por no tener permiso de hablar públicamente del asunto.

La suspensión implica que el delantero se perderá los próximos dos partidos del PSG. Se produce en un momento delicado, ya que el club gestiona extender el contrato del astro argentino más allá de esta temporada.

L’Equipe y RMC Sport informaron sobre la suspensión sin citar fuentes.

La persona que habló con la AP dijo que el astro argentino no podrá entrenar ni jugar con el club. Tampoco devengará sueldo durante la vigencia de la sanción.

El PSG había rechazado el pedido de Messi para hacer el viaje, dijo la fuente.

Messi, de 35 años, tiene un contrato comercial con Arabia Saudí para promover el turismo en ese país del Medio Oriente.

El viaje del argentino siguió a la sorpresiva derrota sufrida el domingo por el PSG, 3-1 ante Lorient. Ello dejó a los campeones defensores con una ventaja de apenas cinco puntos respecto de Marsella, cuando restan cinco fechas de la temporada. Messi jugó todo el partido.

L’Equipe aseguró que el técnico del PSG Christophe Galtier le prometió al plantel dos días de descanso — lunes y martes — si vencían a Lorient. En cambio, el equipo se entrenó el lunes y tuvo libre el martes.

El delantero se unió al PSG, procedente del Barcelona, hace un par de años. Se esperaba que condujera al equipo francés a la conquista de la Liga de Campeones, un logro inédito para el PSG.

En vez de ello, el conjunto respaldado por inversionistas de Qatar quedó eliminado en los octavos de final en temporadas consecutivas.

Han surgido varias conjeturas sobre dónde jugará Messi posteriormente, sobre todo ante los reportes de que se rompieron las conversaciones con el PSG en busca de extender el convenio. Varios seguidores del PSG han abucheado a Messi en medio de la campaña irregular.

En diciembre, Messi condujo a la selección argentina a la coronación en el Mundial. Ha anotado 15 goles y lidera la liga francesa con 15 asistencias.

Messi no ha emitido comentarios en sus redes sociales sobre la suspensión.

Se perdería la visita a Troyes el próximo domingo y el duelo en casa contra Ajaccio el 13 de mayo. Recién podría reaparecer el 21 contra Auxerre.

AP