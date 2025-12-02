Messi y Ronaldo llevan su eterna rivalidad a un sexto Mundial

Por Chiranjit Ojha

2 dic (Reuters) -

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo van camino a convertirse en los primeros futbolistas de la historia en jugar seis campeonatos mundiales. Y para muchos, la cita del próximo año podría definir el debate de más de una década sobre cuál de los dos es el mejor del mundo.

Ronaldo y Messi han marcado más de 800 goles cada uno con sus clubes y selecciones, y entre los dos han ganado nueve trofeos de la Liga de Campeones y 13 balones de oro.

Los seguidores de Messi argumentan que la conquista del Mundial 2022 con Argentina lo sitúa en lo más alto, mientras quienes prefieren a Ronaldo citan sus títulos en las principales ligas europeas, un total de 954 goles -143 de ellos con su país-, y el hecho de ser el futbolista internacional masculino que más veces ha jugado con su selección, con 226 partidos vistiendo la casaca de Portugal.

El torneo del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México, cuando Ronaldo tenga 41 años y Messi cumpla 39, será seguramente el último para los dos.

A continuación, el desempeño de ambos en los mundiales:

ALEMANIA 2006

Ronaldo tenía 21 años y Messi casi 19 cuando se convirtieron en los goleadores más jóvenes de sus países en la Copa Mundial al debutar en el torneo de Alemania.

Messi no jugó en cuartos de final, donde Argentina fue derrotada por los anfitriones en la tanda de penales. Al día siguiente, Ronaldo marcó el penal decisivo en la tanda ante

Inglaterra, antes de sufrir una decepción en semifinales, donde Portugal cayó ante Francia.

SUDÁFRICA 2010

Ronaldo, capitán de Portugal, solo marcó un gol en Sudáfrica, antes de que su equipo cayera en octavos de final ante España, que luego se coronó campeona.

Messi, que no marcó ningún gol en el torneo en el que Argentina fue eliminada por Alemania por segunda vez consecutiva en cuartos de final, se enfrentó a duras críticas en su país, donde los aficionados le acusaron de preocuparse menos por su selección que por su club, el Barcelona.

BRASIL 2014

Portugal tuvo una campaña para olvidar, ya que Ronaldo, que jugó con una lesión de rodilla, solo marcó un gol. El elenco luso quedó eliminado en la fase de grupos.

Por su parte, como capitán de su equipo, Messi marcó en todos los encuentros de la fase de grupos y ganó cuatro premios consecutivos al mejor jugador del partido.

Sin embargo, Argentina perdió la final ante Alemania. El Balón de Oro de Messi, quien recibió el trofeo entre lágrimas, no sirvió de consuelo.

En los dos años siguientes, Argentina perdió las finales de la Copa América y la Copa América Centenario, ambas ante Chile en la tanda de penales. Un desconsolado Messi anunció su retirada del fútbol internacional tras la segunda derrota, pero revocó su decisión más tarde.

RUSIA 2018

Tanto Argentina como Portugal sufrieron sendas eliminaciones en octavos de final.

Messi solo marcó un gol en la fase de grupos antes de caer ante Francia.

Ronaldo, que había ganado la Eurocopa con Portugal dos años antes, marcó un triplete en su primer partido de la fase de grupos, un empate 3-3 con España. Sin embargo, falló un penal frente a Irán, antes de que Portugal perdiera con Uruguay en octavos.

Al año siguiente, Ronaldo ayudó a Portugal a ganar su primer título de la Liga de Naciones, marcando un triplete en semifinales.

QATAR 2022

Portugal estuvo impresionante, pero por una vez no fue gracias a Ronaldo, que fue relegado al banquillo en la fase eliminatoria hasta que su equipo perdió en cuartos de final.

Messi, sin embargo, cumplió con su selección de principio a fin.

Se convirtió en el primer jugador que marcó en todas las rondas de un Mundial, con siete goles entre la fase de grupos y la final, en la que anotó dos tantos ante Francia. Argentina finalmente se impuso 4-2 en la tanda de penales.

Messi estuvo finalmente junto a Diego Armando Maradona en el corazón de los aficionados argentinos.

Por razones muy distintas, el torneo de 2022 parecía el final del camino mundialista para ambas superestrellas, pero todo indica que les queda una oportunidad más de seguir haciendo historia.

(Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru, edición de Ed Osmond, editado en español por Daniela Desantis)