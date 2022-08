Mester, de la fed, dice que no se ha decantado sobre el tamaño de alza de tasas de septiembre

Por Ann Saphir y Howard Schneider

27 ago (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo el sábado que basaría su decisión de respaldar o no una tercera subida consecutiva de las tasas de interés de 75 puntos básicos el mes que viene en los datos de inflación de Estados Unidos y no en el informe de empleo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, había dicho el viernes que la Fed subirá los costos de los préstamos lo suficiente como para empezar a presionar el crecimiento, enfriar el mercado laboral y bajar la inflación, pero dijo que el tamaño dependerá de la "totalidad" de los datos antes de esa fecha.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará sus datos de empleo el próximo viernes, y la del índice de precios al consumo una semana antes de la reunión de la Fed del 20-21 de septiembre. La Universidad de Michigan publicará sus datos sobre las expectativas de inflación el 16 de septiembre.

"En este momento no me he decantado", dijo Mester a Reuters en la conferencia anual de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming. Los datos sobre la inflación y las perspectivas para los precios guiarán sus cálculos, añadió.

"Realmente no hemos visto, para mi satisfacción, pruebas convincentes de que la inflación esté en una senda descendente, ni siquiera estoy convencida de que haya tocado techo todavía".

Mester también dijo que prevé que la tasa de política monetaria del banco central de Estados Unidos suba a un poco más del 4% a principios del próximo año y que luego se mantenga allí durante todo el 2023. Actualmente, el tipo está en el rango del 2,25%-2,5%.

"No veo que la tasa de interés de los fondos federales vuelva a bajar el año que viene", dijo, lo que contraría las expectativas del mercado de una pequeña disminución.

(Reporte de Ann Saphir y Howard Schneider Editado en español por Javier López de Lérida)