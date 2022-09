mester de la fed: no hay gran riesgo de inestabilidad financiera en eeuu en este momento

(Agrega detalles, citas y contexto; a√Īade autor)

Por Michael S. Derby

29 sep (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo el jueves que no ve dificultades en los mercados financieros de Estados Unidos que puedan alterar la campa√Īa de la entidad para reducir los elevados niveles de inflaci√≥n mediante subidas de las tasas de inter√©s.

Aunque "nadie sabe con seguridad" si hay un gran problema acechando al sector financiero en este momento, "hasta ahora, no hemos visto el tipo de disfunción del mercado, incluso a través de lo que está sucediendo en los mercados globales en este momento, no hemos visto eso en los mercados de Estados Unidos", dijo Mester en una entrevista en CNBC.

Mester se refirió a las condiciones del mercado en medio de una situación muy inestable en todo el mundo. Reconoció que las acciones del Banco de Inglaterra de esta semana de comprar bonos para estabilizar los mercados de ese país parecían estar en desacuerdo con su trabajo para reducir la inflación.

Las acciones del BoE parecían "un poco incoherentes porque estaban comprando bonos al mismo tiempo que hablaban de subir las tasas de interés", afirmó Mester.

No obstante, a√Īadi√≥ que hay "buenas razones" para lo que hizo el BoE, diciendo que "el funcionamiento del mercado es incre√≠blemente importante, porque no se puede alcanzar ning√ļn objetivo de pol√≠tica monetaria si los mercados no est√°n funcionando".

Mester, que tiene derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto que fija las tasas, dijo que sigue considerando que la inflación es el principal problema que enfrenta la economía, lo que significa que la Fed deberá seguir subiendo los tipos desde el rango actual de 3%-3,25%, a más del 4%.

La Fed se enfrenta a la preocupaci√≥n de que sus agresivas subidas de tasas, destinadas a reducir la inflaci√≥n desde m√°ximos de 40 a√Īos, lleven a la econom√≠a a una recesi√≥n.

Los mercados financieros también se han visto sometidos a una amplia presión y han sufrido fuertes pérdidas, y a muchos observadores les preocupa que las acciones de la Fed, unidas a las alzas de tasas de otros grandes bancos centrales, puedan desencadenar una disfunción del mercado.

Mester dijo que no ve motivos para frenar los aumentos de tasas en este momento. Seg√ļn dijo, en la reuni√≥n del FOMC de la semana pasada las autoridades trazaron una trayectoria de tipos que los llevar√° al 4,6% el pr√≥ximo a√Īo, aunque indic√≥ que es probable que haya que ir m√°s all√°.

"Probablemente est√© un poco por encima de esa senda media porque veo m√°s persistencia en el proceso de inflaci√≥n", dijo Mester. Superar la tasa de fondos federales del 4% es importante para ayudar a reducir la inflaci√≥n, se√Īal√≥.

Mester tambi√©n dijo que la demanda del mercado laboral sigue superando a la oferta. Tambi√©n afirm√≥ que la fortaleza del d√≥lar es √ļtil para reducir la inflaci√≥n en Estados Unidos. (Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)