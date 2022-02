Mester de la fed no ve argumentos convincentes para empezar con alza tasas de 50 puntos básicos

NUEVA YORK, 9 feb (Reuters) - Es momento de que la Reserva Federal empiece a eliminar los estímulos y a subir las tasas de interés, pero no es necesario que el banco central inicie su ciclo de alzas con un aumento de medio punto porcentual, dijo el miércoles la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester.

"No me gusta quitar nada de la mesa", dijo Mester durante un evento virtual. "Pero no creo que haya ningún caso convincente para empezar con un alza de tasas de 50 puntos básicos".

Añadió que el ritmo de las subidas de las tasas dependerá de lo que ocurra con la inflación y la economía. (Reportaje de Jonnelle Marte. Editado en español por Javier Leira)