Por Ann Saphir y Howard Schneider

Jackson hole, wyoming, 26 ago (reuters) - batir la inflación probablemente requerirá una subida más de las tasas de interés en estados unidos y luego mantenerlos en suspenso durante "un tiempo", dijo el sábado loretta mester, de la reserva federal de cleveland, añadiendo que podría reevaluar su opinión anterior de que los recortes de tipos podrían comenzar a finales de 2024. aunque no quiere una política tan restrictiva que colapse la economía, dijo a reuters en una entrevista al margen de una conferencia de la fed en jackson hole, wyoming, quiere fijarla de forma que la inflación alcance el objetivo del 2% de la fed a finales de 2025. "no queremos que siga alejándose", dijo. no sólo el rápido aumento de los precios impone un alto costo a los estadounidenses, dijo; permitir que la inflación se encone también deja a la economía más vulnerable a futuros choques.

"Cuanto más tiempo dejemos que la inflación se mantenga por encima del 2%, estaremos construyendo un nivel de precios cada vez más alto", dijo, y eso perjudica a los hogares estadounidenses. "Y creo que por eso lo oportuno me importa".

La mayoría de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, incluida Mester, pensaban en junio que probablemente podrían dejar de subir el tipo de interés cuando lo situaran entre el 5,5% y el 5,75%, es decir, un cuarto de punto por encima del nivel actual.

