Meta asume un cargo fiscal extraordinario de US$16.000 millones y sus acciones caen

29 oct (Reuters) - La empresa de redes sociales Meta reportó un cargo extraordinario de casi US$16.000 millones en el tercer trimestre relacionado con la ley tributaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que su gasto de capital el próximo año sería "notablemente mayor" que en 2025.

Las acciones de la empresa caían alrededor de un 6% tras el cierre de los mercados regulares.

Excluyendo el cargo, Meta dijo que su ganancia neta del tercer trimestre habría crecido US$15.930 millones, a US$18.640 millones, lo que se compara con la obtenida finalmente de US$2710 millones.

La empresa de redes sociales espera ahora que los gastos de capital se sitúen entre US$70.000 millones y US$72.000 millones, frente a su previsión anterior de entre US$66.000 y US$72.000 millones.

Meta sigue beneficiándose de su enorme base de usuarios.

Su potente plataforma de anuncios optimizada para IA ayuda a los profesionales del marketing a automatizar campañas, mejorar la calidad de los anuncios de vídeo, traducir anuncios y generar imágenes basadas en personas para dirigirse a distintos grupos de clientes.

La empresa ha lanzado anuncios en su plataforma de mensajería WhatsApp y en la red social Threads, compitiendo directamente con plataformas como X de Elon Musk, mientras que Reels de Instagram sigue compitiendo con TikTok de ByteDance y YouTube Shorts por los ingresos publicitarios en el mercado de los vídeos cortos.

Meta ha redoblado sus esfuerzos en IA, con el objetivo de alcanzar la superinteligencia, un hito teórico en el que las máquinas podrían pensar más que los humanos.

Con este fin, Meta reorganizó en junio sus actividades de IA bajo la unidad Superintelligence Labs, tras la salida de altos cargos y la mala acogida de su modelo Llama 4.

Su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha dirigido personalmente una agresiva campaña de contratación de talentos y ha afirmado que la empresa gastaría cientos de miles de millones de dólares en construir varios centros de datos masivos de IA para la superinteligencia.

Jaspreet Singh (Bengaluru); Alan Barona (edición)