Meta cierra varios acuerdos de IA con medios de comunicación

5 dic (Reuters) - Meta llegó a varios acuerdos comerciales sobre datos de inteligencia artificial con medios de noticias como USA Today, People Inc, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner y Le Monde, informó la empresa el viernes.

Los acuerdos permitirán a la empresa matriz de Facebook ofrecer noticias y actualizaciones "en tiempo real" a través de su chatbot de inteligencia artificial mediante enlaces a artículos y sitios web de los editores.

El gigante de las redes sociales busca atraer a más usuarios a sus servicios de inteligencia artificial en un contexto de creciente competencia en el mercado, en el que sus rivales también invierten mucho y firman acuerdos de licencia de contenidos para reforzar su oferta.

(Reporte de Zaheer Kachwala en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)