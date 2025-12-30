Meta comprará la "startup" china Manus para impulsar la IA avanzada

30 dic (Reuters) - Meta anunció el lunes que adquirirá la empresa de inteligencia artificial Manus, fundada en China, en un momento en que el gigante tecnológico acelera sus esfuerzos por integrar la inteligencia artificial avanzada en sus plataformas.

No se han hecho públicos los términos financieros de la operación con Manus, pero una fuente con conocimiento directo del asunto ha afirmado que el acuerdo valora la empresa con sede en Singapur entre US$2.000 y US$3.000 millones.

Manus no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Aclamada en su día como la próxima DeepSeek china, Manus se hizo viral a principios de este año en la red social X al lanzar lo que afirmaba ser el primer agente de inteligencia artificial (IA) general del mundo, capaz de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma, con mucha menos necesidad de indicaciones que los chatbots de IA.

Desde entonces, Pekín ha mostrado interés en apoyar a Manus, que afirma que el rendimiento de su agente de IA supera al de DeepResearch de OpenAI. La empresa también tiene una asociación estratégica con Alibaba

para colaborar en sus modelos de inteligencia artificial.

Meta explotará y venderá el servicio Manus y lo integrará en sus productos para consumidores y empresas, incluido en Meta AI, según la empresa.

Gigantes tecnológicos como Meta han incrementado sus inversiones en inteligencia artificial mediante adquisiciones estratégicas y contrataciones de personal cualificado para hacer frente a la feroz competencia del sector. A principios de este año, el propietario de Facebook invirtió en Scale AI en una operación que valoró la de etiquetado de datos en US$29.000 millones e incorporó a su consejero delegado, Alexandr Wang, de 28 años.

Manus, respaldada por su matriz Beijing Butterfly Effect Technology, recaudó US$75 millones este año con una valoración de unos US$500 millones, según los medios de comunicación. La empresa de capital riesgo estadounidense Benchmark dirigió la ronda de financiación.

Manus es una de las muchas empresas chinas que se han instalado en Singapur en los últimos años, apostando por que su traslado a esta ciudad-estado centrada en el comercio reduciría el riesgo de que sus operaciones se vieran perturbadas por las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. (Información de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; información adicional de Mihika Sharma en Bengaluru, Kane Wu en Hong Kong, Xinghui Kok en Singapur; edición de Nivedita Bhattacharjee, Miyoung Kim y Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)