Meta eleva gasto de capital para lograr superinteligencia y sus acciones se disparan

Por Jaspreet Singh

29 ene (Reuters) -

Meta, propietaria de Instagram, aumentó el miércoles sus planes de inversión de capital para este año en un 73% con el fin de alcanzar la "superinteligencia", con el objetivo de ofrecer inteligencia artificial altamente personalizada a su amplia base de usuarios de redes sociales.

Los accionistas respaldaron el ambicioso gasto de capital del director ejecutivo Mark Zuckerberg, lo que impulsó las acciones de Meta un 10% en la negociación prolongada, ya que la empresa registró un aumento del 24% en los ingresos por publicidad, su principal fuente de ingresos, para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre. También pronosticó unos ingresos para el primer trimestre superiores a las expectativas de Wall Street.

"Este va a ser un gran año para ofrecer superinteligencia personal, acelerar nuestra infraestructura empresarial para el futuro y dar forma al funcionamiento de nuestra empresa en el futuro", afirmó el director ejecutivo Mark Zuckerberg en una conferencia telefónica con analistas.

El miércoles, la empresa anunció que espera que su gasto de capital para 2026 se sitúe entre 115.000 y 135.000 millones de dólares. Esto se debe en gran medida a los costes de infraestructura, incluidos los pagos a proveedores de nube externos, como Google (Alphabet), la mayor depreciación de sus activos de centros de datos de IA y el aumento de los gastos operativos de infraestructura.

Esto contrasta con las expectativas de un presupuesto de inversiones de 109.900 millones de dólares, según Visible Alpha, y los 72.220 millones de dólares que Meta gastó el año pasado.

Meta, que entró tarde en la carrera de la IA, ha redoblado sus esfuerzos con el objetivo de alcanzar la superinteligencia, un hito teórico en el que las máquinas superan a los humanos en capacidad intelectual. Con ese fin, se ha comprometido a gastar cientos de miles de millones de dólares en la construcción de varios centros de datos de IA a gran escala para la superinteligencia y está planeando mayores desembolsos financieros para satisfacer las crecientes necesidades informáticas.

Ha financiado los elevados gastos relacionados con la IA con su negocio publicitario, cuyos ingresos aumentaron hasta los 58.140 millones de dólares en el cuarto trimestre, frente a los millones del año anterior.

El gasto de capital aumentó un 49%, superando el crecimiento total de los ingresos del cuarto trimestre, que fue del 24%, lo que provocó una caída de 7 puntos porcentuales en el margen operativo.

El año pasado, Meta lanzó anuncios en WhatsApp y Threads, creando una rivalidad directa con plataformas como X, de Elon Musk, mientras que Reels, de Instagram, sigue compitiendo con TikTok y YouTube Shorts en el lucrativo mercado de los vídeos cortos.

"Meta es un ejemplo en el que la valoración no es realmente tan exigente", afirmó John Belton, gestor de carteras de Gabelli Funds, que posee acciones de Meta. "Los rendimientos son enormes hoy en día, pero no provienen del lado generativo de la IA del negocio. Provienen del negocio principal, que se ve favorecido por la infraestructura de IA".

(Reporte de Jaspreet Singh en Bangalore; reportaje adicional de Echo Wang en Nueva York y Juby Babu en Ciudad de México; edición de Leroy Leo, Sayantani Ghosh y Diane Craft; editado en español por Tomás Cobos)