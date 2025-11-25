Meta está en conversaciones para gastar miles de millones en chips de Google: The Information

25 nov (Reuters) - Meta Platforms está en conversaciones con Google para gastar miles de millones de dólares en chips de la empresa propiedad de Alphabet para utilizarlos en sus centros de datos a partir de 2027, reportó The Information, una medida que situaría a Google como un serio rival del gigante de los semiconductores Nvidia.

Las conversaciones también implican que Meta alquile chips de Google Cloud a partir del año que viene y forman parte de un esfuerzo más amplio de Google por conseguir que los clientes adopten sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) -utilizadas para cargas de trabajo de IA- en sus propios centros de datos, según el informe, que cita a personas implicadas en las conversaciones.

La medida supondría un cambio con respecto a la estrategia actual de Google de utilizar las TPU únicamente en sus propios centros de datos y podría ampliar drásticamente el mercado de sus chips, poniendo a la empresa en competencia directa por los cientos de miles de millones que se están gastando en procesadores de centros de datos para alimentar los servicios de IA.

Algunos ejecutivos de Google Cloud han sugerido que la estrategia podría ayudarle a capturar hasta el 10% de los ingresos anuales de Nvidia, una porción valorada en miles de millones de dólares, según el informe.

ACCIONES DE ALPHABET SUBEN, LAS DE NVIDIA BAJAN

Las acciones de Alphabet subían más de un 4% en las operaciones previas a la apertura de la sesión del martes, con lo que se encaminan a alcanzar una valoración histórica de 4 billones de dólares si se mantienen las ganancias. Broadcom, que ayuda a Google a fabricar sus chips de inteligencia artificial, ganaba un 2%, mientras que Nvidia caía un 3,2%.

Cerrar un acuerdo de chips con Meta, uno de los mayores clientes de Nvidia con un gasto previsto de hasta 72.000 millones de dólares este año, supondría un gran golpe para Google, que ya es uno de los mayores ganadores del auge de la IA generativa gracias al aumento de la demanda de sus servicios en la nube por parte de las empresas que adoptan esta tecnología.

Alphabet, Meta y Nvidia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Reuters no pudo verificar el informe.

La demanda de chips personalizados, como las TPU, se ha disparado en los últimos años, ya que las empresas buscan alternativas a los procesadores gráficos de Nvidia, que tienen un precio elevado y un suministro limitado. Anthropic dijo el mes pasado que estaba ampliando su acuerdo con Google para utilizar hasta un millón de chips de inteligencia artificial del gigante tecnológico, por valor de decenas de miles de millones de dólares.

Google ha cobrado impulso en los últimos meses al atraer a Berkshire Hathaway de Warren Buffett como inversor, convirtiendo su unidad de nube en un motor de crecimiento y obteniendo buenas críticas iniciales por su último modelo Gemini 3. El alquiler de chips Nvidia a los clientes es una importante fuente de ingresos para su unidad de nube.

Enfrentarse al dominio de Nvidia exigiría a Google superar casi dos décadas de código propietario de Nvidia que ha hecho que el ecosistema de la compañía sea difícil de desbancar. Más de 4 millones de desarrolladores de todo el mundo confían en la plataforma de software CUDA de Nvidia para crear aplicaciones de IA y de otro tipo. (Reporte de Aditya Soni y Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)