Meta estudia duplicar la producción de gafas Ray-Ban a finales de año: Bloomberg News

13 ene (Reuters) - Meta y EssilorLuxottica están considerando duplicar la capacidad de producción de sus gafas inteligentes dotadas ⁠de inteligencia artificial hasta ⁠alcanzar los 20 millones de unidades anuales a finales de este año, informó el martes Bloomberg News.

El posible aumento, impulsado por ⁠la fuerte ‌demanda, ​podría llevar la capacidad a superar los 30 millones de unidades si las condiciones ​del mercado lo justifican, según el informe, que cita a personas ‌familiarizadas con el asunto. Sin embargo, aún no ‌se ha tomado ninguna decisión ​al respecto.

Reuters no pudo verificar de forma independiente el informe.

EssilorLuxottica declinó la petición de Reuters de hacer comentarios, mientras que Meta no respondió inmediatamente.

La firma europea detrás de las gafas Ray-Ban y el socio de fabricación de Meta ya se está acercando a su actual objetivo de producción de 10 millones de pares para finales de 2026, ⁠según el informe.

El gigante de las gafas dijo en octubre que aceleraría la capacidad de producción ​para el floreciente negocio de las gafas inteligentes.

Las compañías comenzaron su asociación en 2019 y lanzaron sus monturas de marca Ray-Ban en 2021, con la promesa de poner fin a la era de los teléfonos inteligentes al permitir a los usuarios tomar fotos y videos a través de pequeñas cámaras en las ⁠lentes, transmitir contenido a las aplicaciones Meta y hablar con un asistente de IA.

La ​semana pasada, Meta comunicó que había interrumpido la expansión internacional de las gafas Ray-Ban Display debido a la escasez de suministros, con el objetivo de dar prioridad a los envíos ‍a Estados Unidos.

El último informe llega cuando Meta está recortando más de 1.000 puestos de trabajo de la división Reality Labs de la empresa, según otro informe de Bloomberg News.

La unidad Reality Labs de Meta, que se centra en tecnologías de realidad virtual, ​aumentada y mixta, incluidos productos como los auriculares Meta Quest y las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, ha gastado más de 60.000 millones de dólares desde 2020. (Reporte de Jaspreet Singh en Bengaluru, ‍Elisa Anzolin y Gianluca Lo Nostro. Editado en Español por Ricardo Figueroa)