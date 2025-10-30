Meta (Facebook) recibe una demanda récord de US$108.069 millones para su emisión de bonos de US$21.614 millones

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, emitirá bonos por US$25.000 millones (21.614 millones de euros) para financiar sus inversiones en inteligencia artificial (IA). Según Bloomberg, la oferta ha recibido suscriptores por un récord de US$125.000 millones (108.069 millones de euros), lo que superaría la demanda de US$120.000 millones (103.747 millones de euros) por los bonos de CVS Health emitidos en 2018, valorados en US$40.000 millones (34.582 millones de euros).

Justo este jueves, Meta ha informado de que obtuvo un beneficio neto de US$2709 millones (2342 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, un 83% menos que lo contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado se vio afectado por una provisión de US$15.930 millones (13.772 millones de euros) derivado de la implementación de la ley One Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump.

La multinacional espera reducir los pagos de impuestos en efectivo dentro de Estados Unidos durante el resto de 2025, así como en los próximos ejercicios, a consecuencia de la aplicación de dicha ley. Entre julio y septiembre de 2025, los ingresos alcanzaron los US$51.242 millones (44.302 millones de euros), un 26% más que en el mismo tramo del año pasado, mientras que los gastos aumentaron un 32%, hasta los US$30.707 millones (26.548 millones de euros).

Ya en el acumulado de los nueve primeros meses, los beneficios disminuyeron un 9,2%, hasta los US$37.690 millones (32.585 millones de euros), y los ingresos subieron 21,5%, con US$141.073 millones (121.965 millones de euros).