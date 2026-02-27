Meta firma un acuerdo multimillonario para alquilar chips de IA a Google, según The Information

27 feb (Reuters) - Meta Platforms ha firmado un acuerdo multimillonario para alquilar chips de inteligencia artificial a Google con el fin de desarrollar nuevos modelos de IA, informó The Information el jueves, citando a una persona involucrada en las negociaciones.

La noticia del acuerdo plurianual se produce en un momento en que las empresas invierten miles de millones en chips e infraestructura de IA para satisfacer la demanda de inteligencia artificial.

Meta y Google rechazaron la solicitud de comentarios de Reuters.

Esta semana, Advanced Micro Devices anunció que [FALTA INFORMACIÓN] chips de IA a Meta. La propietaria de Facebook también firmó a principios de este mes un acuerdo con Nvidia para comprar sus chips de IA actuales y futuros.

Reuters informó en diciembre que Google estaba presionando para que sus unidades de procesamiento tensorial (TPU, por sus siglas en inglés) se convirtieran en una alternativa viable a las GPU de Nvidia, líderes del mercado. Las ventas de TPU se han convertido en un motor de crecimiento crucial para los ingresos de Google en la nube, ya que busca demostrar a los inversores que sus inversiones en IA están generando beneficios.

The Information dijo el jueves que Meta también está en conversaciones con Google para comprar las TPU para sus centros de datos a partir del próximo año, aunque no se ha podido determinar el estado de esas conversaciones.

Google también ha firmado un acuerdo con una gran empresa de inversión no identificada para financiar una empresa conjunta que alquilaría TPU a otros clientes, según el artículo. (Información de Fabiola Arámburo en Ciudad de México; edición de Maju Samuel y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)