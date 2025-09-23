Meta lanza una función de traducción en tiempo real en WhatsApp
23 sep (Reuters) - Meta Platforms anunció el martes la introducción de una función de traducción para su servicio de mensajería WhatsApp, con el objetivo de facilitar las conversaciones en varios idiomas entre sus más de 3000 millones de usuarios.
Las traducciones estarán disponibles inicialmente en seis idiomas en dispositivos Android y en 19 idiomas en los iPhone, a los que seguirán más idiomas.
"Las traducciones de mensajes se diseñaron para proteger la privacidad de tus chats. Por eso las traducciones se realizan en tu dispositivo, donde WhatsApp no puede verlas", explicó Meta en un blog.
Los usuarios pueden pulsar prolongadamente sobre un mensaje y tocar "Traducir" para ver cualquier mensaje en otro idioma. La función funciona para chats personales y de grupo, así como para actualizaciones de canales.
Los usuarios de Android también pueden activar la traducción automática de todo un hilo de conversación para que los mensajes futuros se traduzcan por defecto. (Reporte de Juby Babu en Ciudad de México. Editado en español por Javier Leira)
