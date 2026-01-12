Meta nombra a exasesora de Trump Dina Powell McCormick como presidenta y vicepresidenta

NUEVA YORK (AP) — Meta, la empresa matriz de Facebook, ha nombrado a Dina Powell McCormick, una exasesora de la administración Trump y ejecutiva de finanzas de larga trayectoria, como presidenta y vicepresidenta de la empresa tecnológica.

Powell McCormick anteriormente formó parte del consejo de administración de Meta, donde, según la compañía, estuvo "profundamente involucrada" en acelerar el impulso de inteligencia artificial en todas las plataformas. En su nuevo rol, Powell McCormick ayudará a guiar la estrategia general incluyendo la ejecución de inversiones multimillonarias, indicó la compañía.

La noticia, anunciada el lunes, rápidamente recibió el aplauso del presidente Donald Trump. En una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social, el presidente republicano declaró que es una "gran elección" por parte del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y señaló que Powell McCormick había "servido a la Administración Trump con fuerza y distinción".

Zuckerberg afirmó en un comunicado que la experiencia de Powell McCormick en finanzas globales, "combinada con sus profundas relaciones en todo el mundo", la hacían "excepcionalmente adecuada para ayudar a Meta" en su crecimiento futuro.

Powell McCormick es una veterana de dos administraciones presidenciales y del Comité Nacional Republicano. Trabajó como asesora de seguridad nacional al inicio del primer mandato de Trump y también ocupó cargos en la Casa Blanca y en la oficina del secretario de Estado bajo el presidente George W. Bush. Está casada con el senador estadounidense David McCormick, quien ocupó cargos de alto nivel en los departamentos de Comercio y Tesoro bajo Bush, antes de unirse al fondo de cobertura Bridgewater Associates y ascender a CEO.

Powell McCormick tiene una larga trayectoria en finanzas. Pasó 16 años en puestos de liderazgo en Goldman Sachs, pero más recientemente fue vicepresidenta, presidenta y jefa de servicios globales al cliente en el banco mercantil BDT & MSD Partners. También ha ocupado varios otros puestos en juntas corporativas, incluyendo en la compañía petrolera Exxon Mobil.

Según un documento de valores, Powell McCormick había renunciado previamente al consejo de Meta en diciembre, ocho meses después de unirse como directora.

La incorporación de Powell McCormick al equipo de gestión de Meta llega en medio de esfuerzos más amplios de Meta, con sede en California, para fortalecer sus lazos con Trump, quien una vez fue expulsado de Facebook. Al igual que otros poderosos CEOs tecnológicos, Zuckerberg ha cenado con el presidente en la Casa Blanca y ha insistido en las promesas de miles de millones de dólares en inversiones. El año pasado, la compañía también nombró al CEO de Ultimate Fighting Championship, Dana White, a su junta, otra figura del entorno de Trump.

___________________________________

El reportero Marc Levy contribuyó a esta nota desde Harrisburg, Pensilvania.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.