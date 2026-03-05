Meta permitirá la presencia de rivales de ia en whatsapp en intento por evitar intervención de ue

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 5 mar (Reuters) - Los chatbots rivales de inteligencia artificial podrán acceder a WhatsApp durante ‌un año, según ha anunciado ‌Meta ⁠Platforms, con el objetivo de evitar una posible orden temporal de los reguladores antimonopolio de la UE tras las quejas de los ​competidores excluidos del ⁠servicio ⁠de mensajería. La Comisión Europea, encargada de velar por la competencia en la UE, ​amenazó el mes pasado con adoptar medidas provisionales para evitar un daño ‌grave e irreparable a los competidores, después de que ​Meta les bloqueara el acceso ​a WhatsApp, imitando las medidas adoptadas por el organismo regulador italiano en diciembre.

Meta ha comunicado ahora a la Comisión que permitirá a los chatbots de inteligencia artificial rivales acceder a WhatsApp a cambio de una tarifa. La empresa los bloqueó el 15 de enero, permitiendo ​solo a su asistente Meta AI utilizar el servicio.

"Durante los próximos 12 meses, daremos soporte a ⁠los chatbots de IA de uso general que utilicen la API de WhatsApp Business en Europa, en ‌respuesta al proceso regulatorio de la Comisión Europea", dijo un portavoz de Meta.

"Creemos que esto elimina la necesidad de una intervención inmediata, ya que da a la Comisión Europea el tiempo que necesita para concluir su investigación".

La Comisión dijo que estaba analizando cómo los cambios de Meta podrían afectar tanto a su revisión de las ‌medidas provisionales como a su investigación antimonopolio más amplia.

Meta ha declarado anteriormente que el auge ⁠de los chatbots en sus plataformas sobrecarga sus sistemas y que existen ‌otros canales para los proveedores de inteligencia artificial, como las tiendas ⁠de aplicaciones, los motores de búsqueda, los servicios de ⁠correo electrónico, las integraciones de socios y los sistemas operativos. Meta permitió la entrada de chatbots competidores en WhatsApp en Italia en enero, tras una orden de la autoridad antimonopolio italiana, que sigue investigando.

La compañía dijo que sus cambios de política también ‌se aplicarán en Brasil después de ​que un tribunal restableciera el miércoles una orden judicial de la autoridad antimonopolio del país que otro tribunal había suspendido en enero. El caso brasileño es similar al de la UE e Italia. (Reporte de Foo ‌Yun Chee. Edición de Mark Potter. Editado en español por Daniela Desantis)