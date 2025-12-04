Meta recortará hasta un 30% del presupuesto del Metaverso, dice Bloomberg News

4 dic (Reuters) - Meta recortaría hasta un 30% del presupuesto de su iniciativa Metaverso, informó el jueves Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con la discusión.

La matriz de Facebook, cuyas acciones subían más de un 6% en las operaciones previas a la apertura de la sesión, no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Meta ha estado invirtiendo fuertemente en productos de IA y metaverso, un entorno virtual compartido que apuesta será el sucesor de la Internet móvil.

La unidad de realidad aumentada de la empresa ha quemado más de 60.000 millones de dólares desde 2020. (Reporte de Jaspreet Singh en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)