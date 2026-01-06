Meta retrasa lanzamiento global de gafas Ray-Ban Display por fuerte demanda en EEUU, escasa oferta

6 ene (Reuters) - Meta anunció el martes que decidió suspender la expansión internacional de sus gafas Ray-Ban Display debido a la escasez de oferta y a la fuerte demanda en Estados Unidos.

La matriz de Facebook tenía previsto lanzar sus gafas inteligentes de realidad aumentada Meta Ray-Ban Display en el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá a principios de este año, tras el éxito de las versiones anteriores.

Meta dijo que dará prioridad al cumplimiento de los pedidos de Estados Unidos, mientras reevalúa su enfoque de la disponibilidad internacional, citando un inventario extremadamente limitado para lo que describió como un "primer producto de su tipo".

"Desde su lanzamiento el otoño pasado, hemos visto una cantidad abrumadora de interés, y como resultado, las listas de espera de productos ahora se extienden hasta bien entrado 2026", dijo la compañía en un blog.

Las gafas Ray-Ban Meta, desarrolladas en colaboración con Ray-Ban de EssilorLuxottica, permiten hacer fotos, transmitir contenidos y hablar con un asistente de inteligencia artificial. La compañía dijo en octubre que aceleraría la capacidad de producción de su floreciente negocio de gafas inteligentes.

Meta también anunció nuevas funciones para las gafas y su dispositivo de pulsera Meta Neural Band en la feria anual de electrónica de consumo de Las Vegas.

El gigante de las redes sociales añade una función de teleprompter en las gafas, que permite a los consumidores leer notas y desplazar el texto utilizando la pulsera. Meta también está ampliando la navegación peatonal a otras cuatro ciudades: Denver, Las Vegas, Portland y Salt Lake City, con lo que ya son 32.

(Reporte de Jaspreet Singh en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)