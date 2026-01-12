Meta urge a Australia a cambiar la prohibición de menores en redes sociales

El gigante tecnológico Meta urgió el lunes a Australia replantear su prohibición de menores de 16 años en las redes sociales, tras reportar que ha bloqueado más de 544.000 cuentas bajo la nueva ley.

Australia ha requerido que grandes plataformas como Meta, TikTok y YouTube impidan a menores tener cuentas, tras la entrada en vigor de una ley el 10 de diciembre pasado.

Las empresas se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (US$33 millones) si no dan "pasos razonables" para aplicar la norma.

Meta, del multimillonario Mark Zuckerberg, dijo que había eliminado 331.000 cuentas de menores en Instagram, 173.000 en Facebook y 40.000 en Threads.

El grupo afirmó estar comprometido con el cumplimiento de la ley pero instó "al gobierno australiano a involucrarse constructivamente con la industria para encontrar un mejor camino, como incentivar a toda la industria a elevar las condiciones para brindar experiencias en línea seguras, que resguarden la privacidad y adecuadas para su edad", indicó Meta en un comunicado.

El gobierno australiano señaló que exigiría responsabilidades a las redes sociales por el daño que causan a los jóvenes.

"Plataformas como Meta recogen grandes cantidades de datos de sus usuarios con fines comerciales. Pueden y deben utilizar esa información para cumplir con la ley australiana y asegurar que personas menores de 16 años no están en sus plataformas", señaló un portavoz gubernamental.

Meta afirmó que padres y expertos temen que la prohibición aísle a los jóvenes de las comunidades en línea, y los deje expuestos a aplicaciones menos reguladas y a los rincones más oscuros de la internet.