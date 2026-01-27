Meta y Corning firman acuerdo por hasta US$6.000 millones para cables de fibra óptica

27 ene (Reuters) - La matriz de Facebook, Meta Platforms, pagará al fabricante de vidrio Gorilla Glass, Corning, hasta US$6.000 millones en los próximos años en un acuerdo para suministrar cables de fibra óptica a sus centros de datos de IA, anunciaron el martes las empresas.

Corning suministrará fibra óptica avanzada, cables y productos de conectividad a Meta, al tiempo que ampliará su capacidad de fabricación en Carolina del Norte, incluida su fábrica de cables de Hickory, donde Meta será el cliente principal.

Los productos de conectividad óptica de Corning se encuentran entre los componentes clave necesarios para soportar las demandas masivas de computación y transferencia de información en los centros de datos.

Su creciente demanda por parte de clientes de las grandes tecnológicas, como Meta, Microsoft y Google de Alphabet, impulsó una subida de más del 84% de las acciones de Corning en 2025. Las acciones subían alrededor de un 7% en las operaciones previas a la apertura de la sesión del martes.

CNBC, que fue la primera en dar la noticia, dijo que Meta pagará a Corning hasta 2030.

Meta ha estado gastando agresivamente en la construcción de infraestructura de centros de datos en su carrera por desplegar tecnologías de IA competitivas.

El acuerdo con Corning también se basa en el impulso de los gigantes tecnológicos para reforzar la capacidad de fabricación nacional bajo el Gobierno del presidente Donald Trump.

El gigante de las redes sociales, que ha tenido dificultades en la carrera por la IA en Silicon Valley, se ha comprometido a invertir unos US$600.000 millones en infraestructuras tecnológicas y puestos de trabajo en Estados Unidos en los próximos tres años.

A principios de este mes, también anunció su iniciativa "Meta Compute" para ampliar la infraestructura de IA y supervisar su flota global de centros de datos y asociaciones con proveedores.

El acuerdo ayudará a la proyección de Corning de aumentar sus niveles de empleo en Carolina del Norte entre un 15% y un 20% y apoyar a su plantilla de más de 5.000 personas en el estado, dijeron las empresas.

"Junto con Meta, estamos reforzando las cadenas de suministro nacionales y ayudando a garantizar que los centros de datos avanzados se construyan utilizando la innovación estadounidense", dijo Wendell Weeks, presidente ejecutivo de Corning.

Tanto Meta como Corning tienen previsto presentar sus resultados trimestrales el miércoles. (Reporte de Deborah Sophia en Bengaluru; Edición de Arun Koyyur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)