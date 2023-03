Meta y google defienden ley brasileña sobre responsabilidad de plataformas internet por contenidos

Por Anthony Boadle

BRASILIA, 28 mar (Reuters) - Meta Platforms Inc y Google, de Alphabet Inc, defendieron el martes ante el Tribunal Supremo una ley brasileña que sostiene que las plataformas de internet no son responsables de los contenidos publicados por los usuarios a menos que estén sujetas a una orden judicial.

De ser confirmados, sus recursos podrían sentar jurisprudencia que se aplicará a futuros casos relativos a la responsabilidad por contenidos de Internet, en un momento en que las empresas de redes sociales están bajo presión en Brasil debido a un aumento de la difusión de desinformación política.

Rodrigo Ruf, abogado de la unidad de Meta Facebook Serviços online do Brasil Ltda, defendió la constitucionalidad de un artículo de la ley de 2014 que regula el Internet en Brasil, según el cual las plataformas sólo son responsables de los contenidos de sus usuarios si no cumplen una orden judicial para retirarlos.

El recurso presentado por Meta ante el máximo tribunal se refiere a una demanda presentada en 2017 por una mujer brasileña que quería que Facebook eliminara un perfil y demandó a la compañía para obtener una indemnización.

"Defendemos la constitucionalidad del artículo 19", dijo Ruf en una audiencia pública celebrada por dos jueces del Tribunal Supremo a la que asistió el ministro de Justicia, Flavio Dino.

Lo que está en juego es el futuro del artículo. Según Ruf, declararlo inconstitucional supondría un gran aumento del retiro de contenidos subjetivos, incluidos los contenidos críticos que son importantes para el debate público democrático.

Las elecciones presidenciales de 2022, ganadas por un estrecho margen por Luiz Inácio Lula da Silva, se vieron inundadas por una ola de desinformación que movilizó a los partidarios de Jair Bolsonaro a invadir edificios gubernamentales el 8 de enero en disturbios que pretendían anular el resultado electoral.

El clima político polarizado ha llevado a pedir la regulación de internet, una medida desalentada por las empresas tecnológicas que rebaten las acusaciones de que no han hecho lo suficiente para luchar frente la desinformación antidemocrática durante las elecciones.

Meta dijo que cumplió cientos de órdenes judiciales, rechazó 135.000 anuncios electorales y eliminó más de 3 millones de publicaciones de contenido violento o que incitaban a la violencia y al odio, incluidas algunas que llamaban a un alzamiento militar y la subversión de la democracia.

En 2022 en Brasil, YouTube retiró más de un millón de videos que violaban sus políticas frente la desinformación, la incitación al odio, la violencia, el acoso y la seguridad infantil. En cambio, en el mismo periodo Google sólo recibió 1.700 solicitudes de retirada de contenidos de sus productos. (Reporte de Anthony Boadle. Editado en español por Javier Leira)

