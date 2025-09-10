Meta y TikTok ganan su impugnación contra las tasas tecnológicas de la UE

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 10 sep (Reuters) - Meta Platforms y TikTok ganaron el miércoles su batalla legal contra una tasa de supervisión de la Unión Europea que se les impuso en virtud de normas tecnológicas históricas, después de que el segundo tribunal más alto de Europa criticara a los reguladores de la Unión Europea por la forma en que calcularon la tasa.

Meta y TikTok, de ByteDance, demandaron a la Comisión Europea después de que se les impusiera una tasa de supervisión del 0,05% de sus ingresos netos anuales en todo el mundo para cubrir el coste que supone para el ejecutivo de la UE la supervisión del cumplimiento de su Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La cuantía de la tasa anual está vinculada al número de usuarios activos mensuales medios de cada empresa y a si cada una registró beneficios o pérdidas en el ejercicio anterior. Las dos empresas afirmaron que la metodología era defectuosa, lo que daba lugar a unas tasas desproporcionadas.

El Tribunal General, en Luxemburgo, dio la razón a Meta y TikTok y concedió a los reguladores de la UE un plazo de 12 meses para corregir su metodología mediante otro acto jurídico.

"Esa metodología (...) no debería haberse adoptado en el contexto de decisiones de ejecución, sino en un acto delegado, de conformidad con las normas establecidas en la DSA", dijeron los jueces.

Dijeron que los reguladores no necesitan devolver las tasas de 2023 pagadas por las empresas por ahora, mientras presentan una nueva base jurídica para la metodología utilizada para determinar el tamaño de la tasa. La DSA, que entró en vigor en noviembre de 2022, exige a las grandes plataformas en línea que hagan más para combatir los contenidos ilícitos y nocivos en sus sitios o se arriesgan a multas de hasta el 6% de su facturación global anual. Otras empresas obligadas a pagar la tasa de supervisión son Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, la red social X de Elon Musk, Snapchat y Pinterest.

Los casos son T-55/24 - Meta Platforms Ireland contra la Comisión y T-58/24 - TikTok Technology contra la Comisión. (Información de Foo Yun Chee; Edición de Tomasz Janowski y Jan Harvey; edición en español de Paula Villalba)