Meta y YouTube se enfrentan a acusaciones de diseñar aplicaciones adictivas para niños en un juicio histórico

Por Jody Godoy

LOS ÁNGELES, 10 feb (Reuters) -

Meta Platforms y YouTube diseñaron deliberadamente productos que los niños, según dijo el lunes ante un jurado en California el abogado de una mujer que ha demandado a ambas empresas, en un juicio que determinará si las grandes plataformas tecnológicas pueden ser consideradas responsables del diseño de sus aplicaciones. La mujer de 20 años, identificada en el tribunal como Kaley G.M., ha demandado a Meta Platforms, empresa matriz de Facebook e Instagram, y a Alphabet, propietaria de YouTube.

Kaley se enganchó a las redes sociales a una edad temprana debido al diseño adictivo de las aplicaciones, según explicó su abogado, Mark Lanier, al jurado. Lanier dijo que los documentos internos de las empresas demuestran que "estas empresas crearon máquinas diseñadas para crear adicción en el cerebro de los niños, y lo hicieron a propósito".

El abogado de Meta, Paul Schmidt, dijo en su declaración inicial que los registros médicos de Kaley muestran un historial de abuso verbal y físico y una relación tensa con sus padres, que se divorciaron cuando ella tenía tres años.

"Si le quitaran Instagram y todo lo demás siguiera igual en la vida de Kaley, ¿su vida sería completamente diferente?", preguntó.

Se espera que el abogado de YouTube pronuncie su declaración inicial el martes. Ambas empresas han negado las acusaciones.

Un veredicto en contra de las empresas tecnológicas podría allanar el camino para casos similares en los tribunales estatales y sacudir la defensa legal que la industria lleva mucho tiempo manteniendo en Estados Unidos contra las demandas por daños a los usuarios. Google, Meta, TikTok y Snap

se enfrentan a miles de demandas en California.

Se espera que el consejero delegado de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, sea llamado a declarar como testigo en el juicio, que probablemente se prolongará hasta marzo. TikTok y Snap llegaron a un acuerdo con Kaley antes del juicio.

También se espera que Kaley testifique. Ella alega que las aplicaciones alimentaron su depresión y sus pensamientos suicidas, y busca responsabilizar a las empresas por empeorar su salud mental.

Sus abogados pretenden demostrar que las empresas fueron negligentes en el diseño de las aplicaciones, que no advirtieron al público sobre los riesgos y que las plataformas fueron un factor importante en sus lesiones. Si tienen éxito, el jurado considerará si le concede una indemnización por daños y perjuicios, y también podría imponerle una indemnización punitiva.

Meta y Google planean defenderse de las acusaciones señalando otros factores en la vida de Kaley, exponiendo su trabajo en materia de seguridad de los jóvenes e intentando distanciarse de los usuarios que suben contenidos perjudiciales.

La jueza Carolyn Kuhl, del Tribunal Superior de Los Ángeles, que supervisa el juicio, instruyó al jurado que las empresas no pueden ser consideradas responsables por recomendar contenidos creados por otros, sino solo por el diseño y el funcionamiento de sus propias plataformas.

Según la legislación estadounidense, las empresas de Internet están en gran medida protegidas de la responsabilidad por el material que publican sus usuarios. Si el jurado de este caso rechaza esa defensa, podría allanar el camino para otras demandas que aleguen que las plataformas son perjudiciales por su diseño.

(Información de Jody Godoy en Los Ángeles, Courtney Rozen en Washington y Diana Novak Jones en Chicago; edición de David Gregorio y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)