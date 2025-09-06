Metal radiactivo en sitio industrial de Indonesia podría estar vinculado a camarón retirado en EE.UU.

El metal contaminado en un sitio industrial de Indonesia podría ser la fuente del material radiactivo que dio pie al retiro de camarones congelados en Estados Unidos, dicen funcionarios internacionales de seguridad nuclear, mientras se realizan esfuerzos para detener más exportaciones.

El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo el viernes que los funcionarios están en "contacto constante" con los reguladores nucleares indonesios que han detectado Cesio-137, un isótopo radiactivo, en una planta de procesamiento que envió miles de toneladas de camarón a Estados Unidos.

“La información preliminar indica que puede haberse originado de actividades en una instalación de fundición de metal en el mismo sitio industrial o de la eliminación de chatarra en otras áreas del sitio”, comentó Fredrik Dahl, portavoz del OIEA, en un correo electrónico.

No se han enviado investigadores estadounidenses al sitio en Serang, al oeste de Yakarta, dijeron funcionarios de Estados Unidos.

Mientras tanto, la empresa que exportó los camarones, PT Bahari Makmur Sejati, también conocida como BMS Foods, ha retirado más de 300 contenedores de carga que ya estaban en camino a Estados Unidos, dijo Dahl.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió el mes pasado que se detectó Cesio-137 en contenedores de carga enviados a cuatro puertos estadounidenses y en una muestra de camarones congelados importados. Eso provocó múltiples retiros de camarones vendidos en Walmart, Kroger y otras tiendas.

Esta semana, Tampa Maid Foods LLC, de Florida, emitió retiros adicionales para camarones empanizados vendidos bajo las marcas Admiral of the Fleet, Portico Seafood Classic y otras etiquetas.

Ninguno de los camarones que activaron alertas o dieron positivo por Cesio-137 fue puesto a la venta al público, afirmó la FDA. Pero otros cargamentos enviados a las tiendas pueden haber sido procesados bajo condiciones que permitieron que los productos se contaminaran, dijo la agencia.

El riesgo parece ser pequeño, pero los camarones podrían representar una "preocupación potencial para la salud" para las personas expuestas a bajos niveles de Cesio-137 con el tiempo, dijeron funcionarios de la FDA.

La FDA emitió una alerta de importación para los camarones de BMS Foods para detener la entrada de los productos en Estados Unidos.

La empresa envió alrededor de 5,5 millones de kilos (12 millones de libras) de camarones a los puertos estadounidenses en Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah, Georgia, en julio y agosto, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) obtenidos por Import Genius, una empresa de análisis de datos comerciales.

Funcionarios de la CPB alertaron a la FDA sobre la posible contaminación radiactiva de múltiples contenedores.

La Administración Nacional de Seguridad Nuclear ha enviado equipos de emergencia para "aislar y determinar la extensión de la contaminación por Cesio-137", dijo un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos.

El nivel de Cesio-137 detectado en los camarones congelados fue de aproximadamente 68 bequereles por kilogramo. Eso está muy por debajo del nivel de 1200 bequereles por kilogramo establecido por la FDA que podría desencadenar la necesidad de protecciones de salud.

Aun así, es inusual ver esa concentración de Cesio-137 en camarones, dijo Steve Biegalski, experto en medicina nuclear del Instituto de Tecnología de Georgia.

Es posible que la contaminación haya provenido del reciclaje de equipos médicos antiguos que contenían Cesio-137, dijo Biegalski. El material se ha utilizado en dispositivos médicos para reducir la contaminación sanguínea y tratar el cáncer, por ejemplo.

Cuando dicho equipo ya no es útil, puede ser reciclado. Pero si el Cesio-137 no se elimina adecuadamente, el material radiactivo puede liberarse al medio ambiente.

"Si se desmantelan en algún tipo de mecanismo de trituración, entonces de repente, es básicamente una sal", dijo Biegalski. "Sería como si tomaras un gran salero y lo esparcieras por todo el suelo de la cocina".

Contener la contaminación es clave, y requiere expertos que tengan la capacitación y experiencia para responder, señaló.

"Necesita ser rastreado, aislado y limpiado", añadió Biegalski.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.