Por Polina Devitt

LONDRES, 22 dic (Reuters) - Los precios del aluminio alcanzaron el viernes en Londres su nivel más alto en más de seis semanas, debido a la preocupación por el suministro tras la explosión de un depósito de combustible en Guinea, uno de los principales productores de materias primas, la debilidad del dólar y las compras técnicas.

* Los futuros de la alúmina china tocaron máximos históricos y cotizaban al alza el viernes, ya que la explosión de una terminal petrolífera en Guinea, uno de los principales proveedores de bauxita, hizo temer una escasez de la materia prima de la que se obtiene la alúmina, producto intermedio del aluminio.

* El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,9% a 2.286,5 dólares por tonelada métrica a las 1138 GMT, tras alcanzar su máximo desde el 6 de noviembre de 2.292 dólares.

* "Las explosiones en los depósitos guineanos, que parecen más una zona de guerra, aumentan la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el suministro de bauxita a las fundiciones chinas, con sus suministros domésticos limitados por el invierno", dijo Alastair Munro, estratega de la correduría Marex.

* Las subidas del precio del aluminio también se vieron favorecidas por las compras de los fondos de inversión Commodity Trade Advisor (CTA), que se mueven en gran medida por programas informáticos, añadió.

* En China, uno de los principales consumidores de metales, sus cinco grandes bancos anunciaron que recortarían las tasas de interés de algunos depósitos a partir del viernes, y los mercados interpretaron la medida como un intento de allanar el camino a nuevas reducciones de los tipos de interés oficiales para ayudar a la economía.

* Mientras, algunas rutas de transporte de metales estuvieron en peligro, ya que los transportistas marítimos evitaban el mar Rojo debido a los ataques a buques llevados a cabo por el grupo militante yemení Hutí en apoyo de los palestinos, causando interrupciones en el comercio a través del Canal de Suez, que maneja alrededor del 12% del comercio mundial.

* El cobre subía un 0,1% a 8.604,5 dólares la tonelada; el zinc ganaba un 2% a 2.598,5 dólares; el plomo sumaba un 0,5% a 2.075,5 dólares; y el estaño avanzaba un 0,2% a 25.195 dólares.

* El níquel caía un 0,1% a 16.875 dólares, después de que los datos diarios de la LME mostraran la llegada de 2.382 toneladas a los almacenes registrados en la LME, elevando las existencias totales al nivel más alto desde agosto de 2022. (Reporting by Polina Devitt in London; Additional reporting by Mai Nguyen in Hanoi; Editing by Emelia Sithole-Matarise)