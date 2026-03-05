METALES BÁSICOS-Aluminio baja por fortaleza del dólar, con foco en fundiciones de Oriente Medio
LONDRES, 5 mar (Reuters) -
Los precios del aluminio caían el jueves, tras subir durante tres sesiones consecutivas debido a las preocupaciones sobre el suministro, ya que el dólar se fortalecía y el mercado esperaba más noticias de las fundiciones en Oriente Medio, afectadas por la guerra. * A las 1030 GMT, el aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,8%, a 3.315 dólares la tonelada, después de haber subido antes hasta un 1,7%.
* El metal, muy utilizado en el embalaje y el transporte, alcanzó el miércoles su nivel más alto en casi cuatro años, ya que las declaraciones de fuerza mayor de las fundiciones de Oriente Medio Qatalum y Aluminium Bahrain aumentaron los temores sobre el suministro. La región del golfo Pérsico suministró el 8% del aluminio mundial el año pasado.
* Los analistas de Citi elevaron su objetivo de precio del aluminio en la LME de 3.400 a 3.600 dólares y creen que los precios podrían trepar hasta los 4.000 dólares en un escenario alcista.
* "Creo que los mercados se están estabilizando un poco", afirmó Thu Lan Nguyen, del Commerzbank, señalando que la tasa de cambio euro-dólar
y el precio del crudo Brent se están
asentando también tras varios días de volatilidad. "Por lo
tanto, creo que el retroceso del precio del aluminio encaja
básicamente en ese panorama".
* El cobre caía un 0,7%, a 12.960 dólares por tonelada,
ya que las existencias
(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)