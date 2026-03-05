Metales básicos-aluminio baja por fortaleza del dólar, con foco en fundiciones de oriente medio

LONDRES, 5 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio caían el jueves, tras subir durante tres sesiones consecutivas debido ‌a las preocupaciones ‌sobre ⁠el suministro, ya que el dólar se fortalecía y el mercado esperaba más noticias de las fundiciones en Oriente Medio, ​afectadas por la ⁠guerra. * ⁠A las 1030 GMT, el aluminio de referencia a tres meses ​en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,8%, a 3.315 ‌dólares la tonelada, después de haber subido ​antes hasta un 1,7%.

* El ​metal, muy utilizado en el embalaje y el transporte, alcanzó el miércoles su nivel más alto en casi cuatro años, ya que las declaraciones de fuerza mayor de las fundiciones de Oriente Medio Qatalum y Aluminium Bahrain aumentaron los temores ​sobre el suministro. La región del golfo Pérsico suministró el 8% del aluminio mundial el año ⁠pasado.

* Los analistas de Citi elevaron su objetivo de precio del aluminio en la LME ‌de 3.400 a 3.600 dólares y creen que los precios podrían trepar hasta los 4.000 dólares en un escenario alcista.

* "Creo que los mercados se están estabilizando un poco", afirmó Thu Lan Nguyen, del Commerzbank, señalando que la tasa de cambio euro-dólar

y el precio del crudo Brent se están asentando también tras ‌varios días de volatilidad. "Por lo tanto, creo que el retroceso del precio del ⁠aluminio encaja básicamente en ese panorama". * El cobre caía un 0,7%, ‌a 12.960 dólares por tonelada, ya que las existencias ⁠alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2024. * ⁠La fortaleza del dólar, que hace que las materias primas denominadas en el billete verde sean menos asequibles para los compradores que utilizan otras divisas, también pesaba sobre los precios. * En otros metales básicos, el zinc ‌perdía un 0,6%, a 3.307 dólares; ​el plomo restaba un 0,9%, a 1.944 dólares; el níquel bajaba un 1%, a 17.310 dólares; y el estaño declinaba un 2,2%, a 49.650 dólares.

(Reporte de Tom Daly; reporte adicional de ‌Lewis Jackson y Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)