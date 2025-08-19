Metales básicos: aluminio opera en mínimos de cerca de dos semanas por reuniones sobre Ucrania

(.)

Por Eric Onstad

LONDRES, 19 ago (Reuters) - Los precios del aluminio cayeron el martes a su nivel más bajo en casi dos semanas ante la perspectiva de que el fin de la guerra en Ucrania permita a Rusia, principal productor, aumentar la oferta.

* El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 1%, a US$2562 la tonelada, a las 1610 GMT, su mínimo desde el 6 de agosto.

* Los precios del aluminio llevan tres sesiones a la baja, incluido el viernes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su par ruso, Vladimir Putin, en un esfuerzo por mediar para poner fin a la guerra en Ucrania.

* El lunes, cuando Trump se reunió con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ambos plantearon la posibilidad de mantener conversaciones a tres bandas con Putin.

* "El aluminio está liderando el índice a la baja esta semana y eso podría ser parte del llamado dividendo de la paz; una acción negativa de los precios debido a la perspectiva de un aumento de la oferta", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

* La LME ha prohibido el metal producido en Rusia después de mediados de abril de 2024 en su sistema de almacenamiento para cumplir con las sanciones estadounidenses y británicas impuestas por la invasión rusa de Ucrania en 2022 y muchas empresas han renunciado a utilizar material ruso.

* "El aluminio ha estado en una tendencia alcista desde abril y parece que hoy nos estamos sumergiendo por debajo de eso. Por lo tanto, me imagino que también estamos viendo algunas ventas técnicas por debajo de US$2580", agregó Hansen.

* En otros metales básicos, el cobre en la LME bajó un 0,4%, a US$9693,5 la tonelada; el níquel restó un 0,8%, a US$15.030; el zinc cedió un 0,3%, a US$2768,5; el plomo subió un 0,1%, a US$1973,5; y el estaño sumó un 0,4%, a US$33.825.

(Editado en español por Carlos Serrano)