METALES BÁSICOS-Aluminio reanuda alza y apunta a mejor semana en 18 meses por crisis en Oriente Medio

6 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio reanudaban su avance el viernes, tras romper una racha alcista de tres días ‌en la sesión anterior, en ‌camino ⁠de su mayor subida semanal en más de 18 meses, debido al aumento de las preocupaciones sobre el suministro como consecuencia de la guerra ​de Estados Unidos ⁠e Israel contra ⁠Irán. * A las 1050 GMT, el aluminio de referencia a tres meses en ​la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,5%, a 3.346,5 dólares por tonelada. ‌El metal, muy usado en el embalaje y el ​transporte, alcanzó el miércoles su ​máximo en casi cuatro años, a 3.418 dólares, debido a que la crisis de Oriente Medio amenaza con interrumpir los envíos de aluminio desde la región.

* El aluminio en la LME se encamina a cerrar la semana con un avance del 6,6%, lo que supondría su ​mayor alza semanal desde agosto de 2024. La fundición qatarí Qatalum y Aluminium Bahrain

ya han declarado fuerza mayor en los ⁠envíos.

* "Dado que Oriente Medio representa cerca del 9% de la producción mundial y el suministro está en ‌peligro, hemos elevado nuestra previsión de déficit de 1 millón de toneladas a 1,5 millones de toneladas" para 2026, afirmó Bank of America en una nota.

* Las existencias de aluminio de la LME

descendieron en 2.250 toneladas, a 456.875 toneladas, su mínimo desde julio de 2025, mientras que las existencias del metal en la Bolsa de Futuros de Shanghái

aumentaron un 10,8% ‌con respecto a la semana anterior, a 394.498 toneladas, su cota más elevada desde abril de ⁠2020. * Por su parte, el cobre en la LME caía un 0,3%, ‌a 12.858 dólares por tonelada, bajo la presión de los elevados inventarios. ⁠Las existencias de cobre en los almacenes de la ⁠LME subieron otras 2.450 toneladas, a 284.325 toneladas, la cifra más alta desde octubre de 2024, tras las entradas registradas en Singapur y Nueva Orleans.

* El cobre, utilizado en la energía, la construcción y la fabricación, se encamina a un declive semanal del 3,6%. * ‌En otros metales básicos, el zinc ​subía un 1,3%, a 3.268 dólares; el plomo sumaba un 0,2%, a 1.945,5 dólares; el níquel mejoraba un 0,5%, a 17.290 dólares; y el estaño avanzaba un 0,2%, a 49.900 dólares.

(Reporte de Lewis Jackson y Dylan Duan; ‌reporte adicional de Tom Daly en Londres; editado en español por Carlos Serrano)