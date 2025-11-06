METALES BÁSICOS-Aluminio sube por mejora de perspectivas sobre oferta y demanda

Por Polina Devitt

LONDRES, 6 nov (Reuters) - Los precios del aluminio subían el jueves favorecidos por las perspectivas de una mejora de la demanda y un crecimiento limitado de la producción en China, el mayor productor mundial.

* El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0,7% a US$2.869 la tonelada métrica a las 1109 GMT. El metal alcanzó el lunes los US$2.920, su nivel más alto desde mayo de 2022.

* "El aluminio está en torno a los máximos de este año, ya que la escasez de suministros y la fuerte demanda apoyan los precios, con el mercado de China cada vez más ajustado", dijo Neil Welsh, jefe de metales de Britannia Global Markets.

* En los dos últimos meses, los fondos se han volcado en el contrato de aluminio de la Bolsa de Metales de Londres (LME), ya que los inversores apuestan a que los días de exceso crónico de oferta en el mercado están llegando a su fin, con una producción en China que se enfrenta al límite de capacidad impuesto por el Gobierno.

* La prima europea del aluminio, que los compradores del mercado físico pagan por encima del precio LME para cubrir impuestos, fletes y costos de manipulación, subió a US$328 desde los US$183 de junio. A principios de mes alcanzó los US$330, su nivel más alto desde febrero.

* Según dijo Morgan Stanley en una nota, el repunte de la prima se debe a la menor presión de los metales primarios canadienses sobre el mercado europeo y a las expectativas sobre los costos relacionados con el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono (CBAM) de la UE.

* Entre otros metales de la LME, el cobre subía un 0,4% a US$10.736,50 la tonelada, enfrentándose a la resistencia de la media móvil de 21 días en US$10.785. La semana pasada, el metal alcanzó un máximo histórico de US$11.200 debido a la preocupación por la escasez de la oferta mundial.

* El zinc avanzaba un 0,4% a US$3.056, el plomo perdía un 0,1% a US$2.017 y el estaño subía un 0,5% a US$35.800, mientras que el níquel sumaba un 0,6% a US$15.120. (Reporte de Polina Devitt, edición de David Goodman. Editado en español por Natalia Ramos)