METALES BÁSICOS-Aluminio sube ya que conflicto en Oriente Medio eleva preocupaciones sobre oferta, cobre cae

Por Polina Devitt

LONDRES, 3 mar (Reuters) - El precio del aluminio subía el martes, ya que los operadores se mantenían ‌alerta ante los riesgos ‌de ⁠suministro procedentes de Oriente Medio, en medio de la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se está extendiendo a ​los países ⁠vecinos.

* ⁠El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 2,1%, ​a 3.260 dólares por tonelada, tras tocar un máximo mensual de 3.315 ‌dólares.

* Oriente Medio representa el 8% de la ​capacidad mundial de aluminio y exporta ​sus productos a través del estrecho de Ormuz. El lunes, Irán prometió atacar cualquier barco que intente atravesarlo. Los productores suspendieron las ofertas de primas del segundo trimestre a los compradores japoneses.

* Norsk Hydro solicitó más información después de que QatarEnergy anunció que va a ​detener la producción de algunos productos derivados en Qatar, incluido el aluminio. QatarEnergy suministra gas a Qatalum, la empresa ⁠conjunta de Norsk Hydro con una empresa local.

* Como señal de preocupación por la disponibilidad del metal para ‌el suministro cercano, el diferencial entre el contrato al contado en la LME y el índice de referencia se situó en cero en la volátil sesión del martes, en comparación con el descuento de 12 dólares por tonelada de la semana pasada.

* Las existencias de aluminio disponibles en los almacenes registrados en la LME cayeron a ‌375.525 toneladas, el nivel más bajo desde septiembre, tras 45.325 toneladas de nuevas cancelaciones en el ⁠puerto malasio de Port Klang, según los datos diarios de la LME. <0#MALSTX-LOC-GRD>

* ‌El cobre perdía un 1,9%, a 12.864 dólares, tras alcanzar los ⁠12.722 dólares, su cota más reducida desde el 19 ⁠de febrero, debido a que el dólar ampliaba ganancias con el aumento de los precios de la energía y sin un final a la vista para las hostilidades. Se profundizaba la liquidación de acciones y bonos del Estado, mientras que los metales ‌preciosos registraban fuertes caídas.

* En otros metales ​básicos, el estaño se hundía un 7,7%, a 49.550 dólares; el níquel bajaba un 0,2%, a 17.120 dólares; el zinc caía un 0,5%, a 3.300 dólares, tras alcanzar un mínimo mensual de 3.248 dólares; y ‌el plomo perdía un 0,8%, a 1.945,5 dólares. (Editado en español por Carlos Serrano)