METALES BÁSICOS-Aluminio sube ya que conflicto en Oriente Medio eleva preocupaciones sobre oferta, cobre cae
Por Polina Devitt
LONDRES, 3 mar (Reuters) - El precio del aluminio subía el martes, ya que los operadores se mantenían alerta ante los riesgos de suministro procedentes de Oriente Medio, en medio de la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se está extendiendo a los países vecinos.
* El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 2,1%, a 3.260 dólares por tonelada, tras tocar un máximo mensual de 3.315 dólares.
* Oriente Medio representa el 8% de la capacidad mundial de aluminio y exporta sus productos a través del estrecho de Ormuz. El lunes, Irán prometió atacar cualquier barco que intente atravesarlo. Los productores suspendieron las ofertas de primas del segundo trimestre a los compradores japoneses.
* Norsk Hydro solicitó más información después de que QatarEnergy anunció que va a detener la producción de algunos productos derivados en Qatar, incluido el aluminio. QatarEnergy suministra gas a Qatalum, la empresa conjunta de Norsk Hydro con una empresa local.
* Como señal de preocupación por la disponibilidad del metal
para el suministro cercano, el diferencial entre el contrato al
contado en la LME y el índice de referencia
* Las existencias de aluminio disponibles en los almacenes
registrados en la LME cayeron a 375.525 toneladas, el nivel más
bajo desde septiembre, tras 45.325 toneladas de nuevas
cancelaciones en el puerto malasio de Port Klang, según los
datos diarios de la LME.
* El cobre perdía un 1,9%, a 12.864 dólares, tras alcanzar los 12.722 dólares, su cota más reducida desde el 19 de febrero, debido a que el dólar ampliaba ganancias con el aumento de los precios de la energía y sin un final a la vista para las hostilidades. Se profundizaba la liquidación de acciones y bonos del Estado, mientras que los metales preciosos registraban fuertes caídas.
* En otros metales básicos, el estaño se hundía un 7,7%, a 49.550 dólares; el níquel bajaba un 0,2%, a 17.120 dólares; el zinc caía un 0,5%, a 3.300 dólares, tras alcanzar un mínimo mensual de 3.248 dólares; y el plomo perdía un 0,8%, a 1.945,5 dólares. (Editado en español por Carlos Serrano)