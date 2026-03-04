METALES BÁSICOS: Aluminio toca pico de casi cuatro años tras declaración de fuerza mayor de Alba

(.)

Por Eric Onstad

LONDRES, 4 mar (Reuters) - Los precios del aluminio tocaron un máximo de casi cuatro años el miércoles, después de que Aluminium Bahrain (Alba) detuvo sus envíos, agravando las preocupaciones sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en el suministro de este metal utilizado en la construcción, el transporte y el embalaje.

* Otros metales industriales se recuperaron de su reciente debilidad gracias a unos datos mejores de lo esperado de las fábricas privadas de China, el principal consumidor mundial de metales. * El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a ganar un 5,1%, a US$3.418 por tonelada, su nivel más alto desde abril de 2022, y a las 1700 GMT mejoró un 2,6%, a US$3.335.

* Alba, que opera la mayor fundición de aluminio del mundo fuera de China, declaró fuerza mayor el miércoles y advirtió a algunos clientes de posibles retrasos debido a la imposibilidad de realizar envíos a través del estrecho de Ormuz.

* El transporte marítimo por el estrecho entre Irán y Omán, por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo consumido en todo el mundo, se paralizó casi por completo después de que los buques de la zona fueron atacados por Teherán en represalia contra Estados Unidos e Israel. * El cobre en la LME mejoró un 0,9%, a US$13.073 la tonelada, tras haber caído un 3% en las dos últimas sesiones por temor a que el conflicto en Oriente Medio socave el crecimiento económico y la demanda de metales.

* Los datos manufactureros chinos fueron dispares y el índice oficial de gestores de compras, que sigue a los grandes fabricantes estatales, se situó algo por debajo de lo esperado. Sin embargo, el mercado se centró en una segunda encuesta realizada a productores privados más pequeños que superó las previsiones de los analistas, con un aumento del volumen de nuevos pedidos por noveno mes consecutivo. * En otros metales básicos, el zinc en la LME avanzó un 1,7%, a US$3.326; el plomo subió un 1,5%, a US$1.964; el níquel sumó un 2,6%, a US$17.565; y el estaño mejoró un 5,1%, a US$51.325.

(Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China; editado en español por Carlos Serrano)